29 Nis 2021 - 20:04 Güncelleme: 29 Nis 2021 - 20:11
Emeklileri Sevindiren Haber Mecliste! Bayram İkramiyesi Artış Maddesi Kabul Edildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak verdiği Emekliklere Bayram İkramiyesi artışı Meclis'te onaylandı. Emekli Bayram ikramiyeleri artık 1100 TL olarak ödenecek.
TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren madde kabul edildi.
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29 Nis 2021 - 20:04 AA - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.