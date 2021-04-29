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- 29 Nis 2021 - 20:04 G: 29 Nis 2021 - 20:11

Emeklileri Sevindiren Haber Mecliste! Bayram İkramiyesi Artış Maddesi Kabul Edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak verdiği Emekliklere Bayram İkramiyesi artışı Meclis'te onaylandı. Emekli Bayram ikramiyeleri artık 1100 TL olarak ödenecek.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren madde kabul edildi.

29 Nis 2021 - 20:04 AA - Gündem

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