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- 29 Nis 2021 - 20:24 G: 29 Nis 2021 - 20:42

A101, BİM, ŞOK Kapanıyor! O Market Üçünde Üzerini Karaladı! Sadece 15 Dakikaları Kaldı! Son Karar Verildi!

A101, BİM ve ŞOK o marketin yapmış olduğu indirimle birlikte neredeyse kapanma kararı aldı. Alışveriş çılgınlığını başlatarak dikkatleri üzerine çeken söz konusu market, yaptığı indirimle A101, BİM ve ŞOK marketleri zarara soktu. Son 15 dakikasının kaldığını duyuran Trendyol, alıcıları harekete geçirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

BİM, ŞOK ve A101 gibi marketler diğer büyük marketlere göre daha uygun satışlar yaptığı için daha çok tercih edilen ve "Halkın dostu" olarak bilinen marketlerdir fakat Trendyol'dan gelen bu indirim söz konusu 3 marketinde büyük zararlara uğramasına neden oldu. Sadece belirli periyodlarda çok aranan ürünleri raflarına dizen üç markete karşılık olarak tüm stoklarını yenileyen Trendyol, kullanıcılarına "A101, BİM ve ŞOK kapansa yeridir", "Bundan sonra 'Halkın dostu' Trendyol'dur" gibi yorumlar yaptırdı. Ürünleri görmek için tıklayınız:

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Birbirinden farklı ve özel ürünleri indirime sokan Trendyol, marketlerinde üzerini karaladı. Son gün alarmlarını çalmaya başlayan Trendyol için sadece 15 dakika kaldı. 15 dakika sonra çok daha pahalı fiyatlara satacak olan Trendyol, dikkatleri üzerine çekti.

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29 Nis 2021 - 20:24 Ankara- Popüler Haber

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