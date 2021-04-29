Yasak Elma'nın Cansu'su Sütyensiz Paylaşımıyla Yürekleri Titretti! Hem Bikinili Hem de İç Çamaşırsız Pozları Arka Arkaya Geldi! "Aman Cansu, Neler Yapıyorsun?"
Yasak Elma dizisinin en sevilen oyuncularından biri olan Nilperi Şahinkaya, verdiği pozlarla yürekleri titretti! Sevilen oyuncu dizinin yayınlanan son bölümünde ekranlara ve karakterine veda etmişti. Terör estirerek diziye veda etmiş ve hayranlarını büyük bir şoka sokmuştu. Peki, Nilperi Şahinkaya nasıl paylaşımlar yaptı?
Sevilerek izlenen diziden kısa süre önce ayrılan Nilperi Şahinkaya, tam kapanma öncesinde soluğu Çeşme'de aldı. 17 gün boyunca Çeşme'de olacağı düşünülen güzel oyuncunun Çeşme'den ilk paylaşımları ise hayranlarını mest etti. Sütyensiz ve bikinili paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni alan Şahinkaya yürekleri hoplattı.
Diziye geçtiğimiz aylarda katılan Nilperi Şahinkaya, masum biri olarak görülmüştü fakat Yasak Elma gibi entrika dolu dizide hiçbir karakterin iyi olması mümkün değil. Sevilen oyuncun hayat verdiği Cansu Yıldırım adeta bela haline gelmişti. Diziden ayrılması özellikle Yasak Elma sevenleri tarafından sevinerek karşılanmıştı ama Nilperi Şahinkaya sevenleri diziden ayrılmasına üzülmüştü.
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29 Nis 2021 - 20:45 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.