Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha'nın Ayrıldığı Doğrulandı! O Paylaşımı Tüm Detayları Ele Verdi! Hilal Altınbilek Duyurdu...

Son zamanlarda Hilal Altınbilek'in diziden ayrıldığına dair birçok iddia gündeme geliyordu. Fakat ne yapımdan ne de oyuncudan diziden ayrıldığı yönünde bir paylaşım gelmemişti. Kısa süre önce diziden Uğur Güneş'te ayrılmış ve dizide birçok senaryo değişmişti. Ümit karakterinin diziye girişiyle birlikte Züleyha, Demir için 2. plana atılmıştı.

Diziden ayrılacağı yönünde iddialara ise bugün Hilal Altınbilek cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı. Oyuncunun bu paylaşımı ise kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Adana'da çekimleri devam eden dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek ama Hilal Altınbilek bu akşam Adana'da olmayacak!



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