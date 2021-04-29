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- 29 Nis 2021 - 21:37 G: 29 Nis 2021 - 21:45

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha'nın Ayrıldığı Doğrulandı! O Paylaşımı Tüm Detayları Ele Verdi! Hilal Altınbilek Duyurdu...

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Hilal Altınilek'in hayat verdiği Züleyha karakterinin ayrıldığı doğrulandı. Dizinin fragmanı kısa bir süre önce yayınlanmış ve fragmanda kaza yaptığı görülmüştü. Sosyal medyadan paylaşım yapan güzel oyuncu tüm dikkatleri üzerinde topladı. Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanlarda Hilal Altınbilek'in diziden ayrıldığına dair birçok iddia gündeme geliyordu. Fakat ne yapımdan ne de oyuncudan diziden ayrıldığı yönünde bir paylaşım gelmemişti. Kısa süre önce diziden Uğur Güneş'te ayrılmış ve dizide birçok senaryo değişmişti. Ümit karakterinin diziye girişiyle birlikte Züleyha, Demir için 2. plana atılmıştı. 

Diziden ayrılacağı yönünde iddialara ise bugün Hilal Altınbilek cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı. Oyuncunun bu paylaşımı ise kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Adana'da çekimleri devam eden dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek ama Hilal Altınbilek bu akşam Adana'da olmayacak!

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29 Nis 2021 - 21:37 Ankara- Popüler Haber

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