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- 03 May 2021 - 00:33

İşten Çıkarma Yasağı İle İlgili Önemli Karar Alındı! Resmi Gazete'de Değişiklik Yayınlandı!

Dün açıklanan yeni pandemi destekleri sonrası İşten çıkarma yasağı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı, 17 Mayıs'tan itibaren 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

03 May 2021 - 00:33 Ankara- Gündem

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