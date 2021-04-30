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- 30 Nis 2021 - 10:42 G: 30 Nis 2021 - 10:44

ABD Tahvillerini Bekleyen Dolar Yönünü Yukarı Çevirdi! İşte Fiyatlar!

Haftaya Düşüşle başlayan Dolar/TL hafta sonu girmeden önce ABD'den gelecek tahvil faizlerini beklerken yükselişe geçti. Gelecek habere gönre kapanış yönü belli olacak Dolar/TL bakın ne kadardan işlem görüyor.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,25 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmininin yüzde 9,4'ten yüzde 12,2'ye yükseltildiğini açıklamasının ardından 8,13-8,26 bandında hareket eden dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 8,2177'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 8,2430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 9,9810'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 11,4705'ten alıcı buluyor.

Dolar endeksi, yükselişini ikinci güne taşımasının ardından yüzde 0,1'lik artışla 90,7 seviyelerinde, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2106 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, emtia fiyatlarının seyri ve küresel çapta artan enflasyonist endişelerin, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesine neden olduğunu belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerini baskıladığını söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 1,68'i görmesinin ardından yüzde 1,64 seviyelerinde dengelendi.

Bugün ABD'de açıklanacak gelir ve harcamalar ile kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, ayrıca Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini bildirdi.

30 Nis 2021 - 10:42 AA İstanbul- Ekonomi

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