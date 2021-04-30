Survivor'da Ada Sallandı, Dağılım Başladı! İsmail'den Şok Eden İtirafa; Dora'dan Çok Büyük Saygısızlık! "Dora Ağlıyor, İsmail Yargı Dağıtıyor"

Survivor'da bilindiği üzere İsmail - Dora; kedi ile köpek gibi görülüyor. Didişmeleri ve sürekli tartışma hallerinde olmaları ilk zamanlar insanlara her ne kadar sempatik gelse de; şuan adayı sallayacak, hatta direkt yapıma ceza yazdırabilecek kadar ağır gerilimler içerisine giriyorlar. Son yaşanan olay ise artık bombayı patlatan olay oldu!

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