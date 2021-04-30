Survivor'da Ada Sallandı, Dağılım Başladı! İsmail'den Şok Eden İtirafa; Dora'dan Çok Büyük Saygısızlık! "Dora Ağlıyor, İsmail Yargı Dağıtıyor"
Survivor 2021'de heyecan dur durak bilmeden devam ediyor. Yaşanan son olayla birlikte adanın sallandığı ve dağılımın artık resmen başladığı öğrenilmiş oldu. İsmail ve Dora ikilisi arasında gerilim arttıkça, Suvivor'ın da tansiyonu artıyor. Sosyal medya yorumlarında milyonlar Dora'ya tepki gösterirken, İsmail ise özellikle nişan olayının sonrasında çok büyük destek almaya başladı. Yaşanan son olay ise çok sayıda kişinin tepki göstermesine sebep oldu.
Survivor'da bilindiği üzere İsmail - Dora; kedi ile köpek gibi görülüyor. Didişmeleri ve sürekli tartışma hallerinde olmaları ilk zamanlar insanlara her ne kadar sempatik gelse de; şuan adayı sallayacak, hatta direkt yapıma ceza yazdırabilecek kadar ağır gerilimler içerisine giriyorlar. Son yaşanan olay ise artık bombayı patlatan olay oldu!
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz >>
30 Nis 2021 - 10:39 Ankara- Popüler Haber
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.