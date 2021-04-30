Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 Nis 2021 - 11:46 G: 30 Nis 2021 - 12:02

Tam Kapanmada Elektrik, Su, Doğal Gaz Faturaları Nasıl Yatırılacak Faturalar Nasıl Ödenecek?

Tam Kapanmada bir çok vatandaş ve özellikle yaşlı kesimin merak ettiği sorular cevap bulmaya devam ediyor. Özellikle Elektrik, Su, Doğal Gaz Faturalarını nasıl yatıracaklarını merak eden vatandaşlar için bilgilendirici haberimizde hazır. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Koronavirüs vaka sayılarının artması sonrasında bugün itibariyle Türkiye’de 17 gün boyunca sürecek olan tam kapanma dönemi başladı. Ancak daha önce hiç bu kadar uzun süreyle kapanma yaşanmadığı için tam kapanma döneminde elektrik, su, doğal gaz gibi faturaların nasıl ödeneceği de merak ediliyor. Kapanma esnasında faturaları yatırmak için dışarıya çıkıp çıkılmayacağının yanıtını öğrenmek isteyenler konuyla ilgili olarak araştırmalarını sürdürüyorlar.

30 Nis 2021 - 11:46 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayrama Kaç Gün Kaldı? mask
Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayrama Kaç Gün Kaldı?
Esnafa Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır Kira Destek Başvuruları Nereye, Ne Zaman Yapılır? mask
Esnafa Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır Kira Destek Başvuruları Nereye, Ne Zaman Yapılır?
Faturalar Ertelendi mi? Doğalgaz Elektrik Su Fatura Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır? mask
Faturalar Ertelendi mi? Doğalgaz Elektrik Su Fatura Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır?
Kanal İstanbul'a İlk Kazma Vuruluyor! Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan Katılacak! mask
Kanal İstanbul'a İlk Kazma Vuruluyor! Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan Katılacak!
Tam Kapanma Döneminde Uçağa Binecekler Dikkat! THY Önemli Bir Duyuru Yaptı! mask
Tam Kapanma Döneminde Uçağa Binecekler Dikkat! THY Önemli Bir Duyuru Yaptı!
İşten Çıkarma Yasağı İle İlgili Önemli Karar Alındı! Resmi Gazete'de Değişiklik Yayınlandı! mask
İşten Çıkarma Yasağı İle İlgili Önemli Karar Alındı! Resmi Gazete'de Değişiklik Yayınlandı!
Emeklileri Sevindiren Haber Mecliste! Bayram İkramiyesi Artış Maddesi Kabul Edildi! mask
Emeklileri Sevindiren Haber Mecliste! Bayram İkramiyesi Artış Maddesi Kabul Edildi!
RTÜK Yayıncıları Uyardı! "Tam Kapanmada Bu Yayınlara Öncelik Verin!" mask
RTÜK Yayıncıları Uyardı! "Tam Kapanmada Bu Yayınlara Öncelik Verin!"
Oruçluyken Sigara Dumanı Çekmek Orucu Bozar mı? Sigara İçmek Oruç Bozar Mı? mask
Oruçluyken Sigara Dumanı Çekmek Orucu Bozar mı? Sigara İçmek Oruç Bozar Mı?
Tam Kapanmada Hastaneye Gitmek Yasak Mı Hastaneler, Poliklinikler, Eczaneler Açık Mı? mask
Tam Kapanmada Hastaneye Gitmek Yasak Mı Hastaneler, Poliklinikler, Eczaneler Açık Mı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Trendyol Durmuyor! Dün Bitecekti, Affetmedi! Sadece 3 TL ve 10 TL'ye Satıyor! 10 Milyon Ürün... Marketlere Rest Çekti, BİM Bakakaldı! mask
Trendyol Durmuyor! Dün Bitecekti, Affetmedi! Sadece 3 TL ve 10 TL'ye Satıyor! 10 Milyon Ürün... Marketlere Rest Çekti, BİM Bakakaldı!
Esra Erol'da Aile Facialarının En Büyüğü! Dinlerken Mosmor Oldu... Kadın Başka Adama, Koca Başka Kadına! Yaşananlar Şok Etti mask
Esra Erol'da Aile Facialarının En Büyüğü! Dinlerken Mosmor Oldu... Kadın Başka Adama, Koca Başka Kadına! Yaşananlar Şok Etti
Sadakatsiz Dizisinde Milyonlarca Seyirci Ters Köşe! Cansu Dere Ayrılıyor... Duyanlar Şok Oldu! Fiş Artık Resmen Çekildi mask
Sadakatsiz Dizisinde Milyonlarca Seyirci Ters Köşe! Cansu Dere Ayrılıyor... Duyanlar Şok Oldu! Fiş Artık Resmen Çekildi
Demet Akalın'dan Masumlar Apartmanı'na Şok Tepki! Kimse Anlamadı! Safiye'ye Yaptığı Yorumlar Dikkatleri Çekti... "Kurban Kesicez" mask
Demet Akalın'dan Masumlar Apartmanı'na Şok Tepki! Kimse Anlamadı! Safiye'ye Yaptığı Yorumlar Dikkatleri Çekti... "Kurban Kesicez"
Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayrama Kaç Gün Kaldı? mask
Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayrama Kaç Gün Kaldı?
Esnafa Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır Kira Destek Başvuruları Nereye, Ne Zaman Yapılır? mask
Esnafa Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır Kira Destek Başvuruları Nereye, Ne Zaman Yapılır?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL