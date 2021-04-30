Tam Kapanmada Elektrik, Su, Doğal Gaz Faturaları Nasıl Yatırılacak Faturalar Nasıl Ödenecek?

Koronavirüs vaka sayılarının artması sonrasında bugün itibariyle Türkiye’de 17 gün boyunca sürecek olan tam kapanma dönemi başladı. Ancak daha önce hiç bu kadar uzun süreyle kapanma yaşanmadığı için tam kapanma döneminde elektrik, su, doğal gaz gibi faturaların nasıl ödeneceği de merak ediliyor. Kapanma esnasında faturaları yatırmak için dışarıya çıkıp çıkılmayacağının yanıtını öğrenmek isteyenler konuyla ilgili olarak araştırmalarını sürdürüyorlar.