Tam Kapanmada Elektrik, Su, Doğal Gaz Faturaları Nasıl Yatırılacak Faturalar Nasıl Ödenecek?
Tam Kapanmada bir çok vatandaş ve özellikle yaşlı kesimin merak ettiği sorular cevap bulmaya devam ediyor. Özellikle Elektrik, Su, Doğal Gaz Faturalarını nasıl yatıracaklarını merak eden vatandaşlar için bilgilendirici haberimizde hazır. İşte detaylar...
Koronavirüs vaka sayılarının artması sonrasında bugün itibariyle Türkiye’de 17 gün boyunca sürecek olan tam kapanma dönemi başladı. Ancak daha önce hiç bu kadar uzun süreyle kapanma yaşanmadığı için tam kapanma döneminde elektrik, su, doğal gaz gibi faturaların nasıl ödeneceği de merak ediliyor. Kapanma esnasında faturaları yatırmak için dışarıya çıkıp çıkılmayacağının yanıtını öğrenmek isteyenler konuyla ilgili olarak araştırmalarını sürdürüyorlar.
30 Nis 2021 - 11:46 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.