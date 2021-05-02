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- 02 May 2021 - 04:38

Faturalar Ertelendi mi? Ankara'da Doğalgaz Elektrik Su Fatura Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tam Kapanma ile birlikte sokağa çıkmanın yasaklandığı günlerde dün açıklanan pandemi destekleri ile birlikte faturalara ayar yapıldı. Bakın faturalarla ilgili neler düzenlendi. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Türkiye’de tam kapanma dönemi dün akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Buna göre tam 17 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak bu kısıtlama süresinde ise halktan farklı konularda sorular gelmeye devam ediyor.

Özellikle su, elektrik ve doğalgaz faturalarının bu dönemde nasıl yatırılacağına dair akıllarda soru işareti bulunuyor. Faturalarda herhangi bir değişiklik ya da erteleme olup olmadığı merak ediliyor.

02 May 2021 - 04:38 - Yaşam

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