Faturalar Ertelendi mi? Ankara'da Doğalgaz Elektrik Su Fatura Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’de tam kapanma dönemi dün akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Buna göre tam 17 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak bu kısıtlama süresinde ise halktan farklı konularda sorular gelmeye devam ediyor.

Özellikle su, elektrik ve doğalgaz faturalarının bu dönemde nasıl yatırılacağına dair akıllarda soru işareti bulunuyor. Faturalarda herhangi bir değişiklik ya da erteleme olup olmadığı merak ediliyor.