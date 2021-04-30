Faturalar Ertelendi mi? Doğalgaz Elektrik Su Fatura Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır?
Tam Kapanma ile birlikte sokağa çıkmanın yasaklandığı günlerde dün açıklanan pandemi destekleri ile birlikte faturalara ayar yapıldı. Bakın faturalarla ilgili neler düzenlendi. İşte detaylar...
Türkiye’de tam kapanma dönemi dün akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Buna göre tam 17 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak bu kısıtlama süresinde ise halktan farklı konularda sorular gelmeye devam ediyor. Özellikle su, elektrik ve doğalgaz faturalarının bu dönemde nasıl yatırılacağına dair akıllarda soru işareti bulunuyor. Faturalarda herhangi bir değişiklik ya da erteleme olup olmadığı merak ediliyor.
30 Nis 2021 - 11:56 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.