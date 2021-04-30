Esnafa Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır Kira Destek Başvuruları Nereye, Ne Zaman Yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tam kapanma dönemimde dükkanını kapatmak zorunda olan işletmelere yönelik kira yardımı verileceği ifade edildi. Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre esnafa verilmekte olan kira desteği rakamları da açıklandı. Aylık 1000 lira olacak şekilde verilen kira desteği 1 ay daha uzatıldı. Bunun sonucunda kira destek başvurularının nereye ve ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.