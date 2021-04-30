Esnafa Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır Kira Destek Başvuruları Nereye, Ne Zaman Yapılır?
Tam Kapanma ile verilen müjdelerden biriside Esnafa Kira Yardımı yapılacak olmasıydı. Sizde esnaflık yapıyorsanız ve bu yardımın detaylarını merak ediyorsanız bu haber size göre. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tam kapanma dönemimde dükkanını kapatmak zorunda olan işletmelere yönelik kira yardımı verileceği ifade edildi. Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre esnafa verilmekte olan kira desteği rakamları da açıklandı. Aylık 1000 lira olacak şekilde verilen kira desteği 1 ay daha uzatıldı. Bunun sonucunda kira destek başvurularının nereye ve ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.
30 Nis 2021 - 12:03 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.