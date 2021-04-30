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- 30 Nis 2021 - 11:09 G: 30 Nis 2021 - 12:21

Hande Erçel Tamamen Piyasadan Siliniyor! Önce Fahriye Evcen, Sonra Öz Kardeşi Gamze Erçel... "Yok Böyle Bir Şey" Sosyal Medya Yıkılıyor!

Son zamanların en popüler isimlerinden olan Hande Erçel; git gide şöhretini kaybediyor. Fahriye Evcen'in tekrardan Instagram'ı aktif bir şekilde kullanması; Erçel'in etkileşimini etkilerken birçok kişi "Kraliçe geri döndü" yorumları altına imza atmıştı. Fahriye Evcen bu noktada ilk sırada yerini alırken, bir diğer öne çıkan isim ise Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel oldu...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Fahriye Evcen; bir mobilya markasının yüzü olarak ekranlara dönerek güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapan Evcen'in dönüşü, herkese ilham oldu. Kırmızı bir saten elbise tercihinde bulunan Evcen. Erçel'i geçti. Tabi, sadece bununla sınırlı değil. Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel de; Hande'nin etkileşimini etkileyenlerden. Gamze Erçel, verdiği bisiklet üstündeki göğüs dekolteli pozlarla tüm dikkatleri üzerinde topladı.

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30 Nis 2021 - 11:09 Ankara- Popüler Haber

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