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30 Nis 2021 - 11:09

Hande Erçel Tamamen Piyasadan Siliniyor! Önce Fahriye Evcen, Sonra Öz Kardeşi Gamze Erçel... "Yok Böyle Bir Şey" Sosyal Medya Yıkılıyor!

Son zamanların en popüler isimlerinden olan Hande Erçel; git gide şöhretini kaybediyor. Fahriye Evcen'in tekrardan Instagram'ı aktif bir şekilde kullanması; Erçel'in etkileşimini etkilerken birçok kişi "Kraliçe geri döndü" yorumları altına imza atmıştı. Fahriye Evcen bu noktada ilk sırada yerini alırken, bir diğer öne çıkan isim ise Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel oldu...