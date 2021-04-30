Demet Akalın'dan Masumlar Apartmanı'na Şok Tepki! Kimse Anlamadı! Safiye'ye Yaptığı Yorumlar Dikkatleri Çekti... "Kurban Kesicez"
TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan ve dikkatleri üzerine çeken başarılı yapımlardan olan Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterine hayat veren ve muhteşem bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ezgi Mola, dizi setinde rol arkadaşı Birkan Sokullu ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaştı. Söz konusu paylaşıma Akalın'dan olay bir yorum geldi!
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'na Akalın'dan olay yorum geldi. Rol arkadaşı olan Sokullu'ya not düşerek fotoğraf paylaşımı yapan ünlü oyuncu Ezgi Mola; "Tam bir sosyal medya düşmanı bu çocuk" ifadelerini kullandı. Akalın da; yaptığı yorumla şaşırttı...
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
30 Nis 2021 - 12:10 Ankara- Popüler Haber
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.