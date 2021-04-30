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30 Nis 2021 - 12:10

Demet Akalın'dan Masumlar Apartmanı'na Şok Tepki! Kimse Anlamadı! Safiye'ye Yaptığı Yorumlar Dikkatleri Çekti... "Kurban Kesicez"

TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan ve dikkatleri üzerine çeken başarılı yapımlardan olan Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterine hayat veren ve muhteşem bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ezgi Mola, dizi setinde rol arkadaşı Birkan Sokullu ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaştı. Söz konusu paylaşıma Akalın'dan olay bir yorum geldi!