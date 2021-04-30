Sadakatsiz Dizisinde Milyonlarca Seyirci Ters Köşe! Cansu Dere Ayrılıyor... Duyanlar Şok Oldu! Fiş Artık Resmen Çekildi

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder ve Yeliz Kuvancı'nın yer aldığı ve başarılı bir şekilde yönettiği Sadakatsiz dizisi, dün akşam 27. bölümüyle birlikte ekranlardaki yerini aldı. Son bölüme Asya ve Derin arasındaki konuşma ile Asya'nın vurulması büyük damga vurdu. Haberler ise herkesi ters köşe etti!

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