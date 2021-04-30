Sadakatsiz Dizisinde Milyonlarca Seyirci Ters Köşe! Cansu Dere Ayrılıyor... Duyanlar Şok Oldu! Fiş Artık Resmen Çekildi
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Sadakatsiz dizisinde dün gece resmen heyecan doruk seviyedeydi. Ekranlara gelen bölümün sonrasında ortaya çıkan haber tüm izleyenleri şoktan şoka soktu... Herkes bir anda ters köşe oldu!
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder ve Yeliz Kuvancı'nın yer aldığı ve başarılı bir şekilde yönettiği Sadakatsiz dizisi, dün akşam 27. bölümüyle birlikte ekranlardaki yerini aldı. Son bölüme Asya ve Derin arasındaki konuşma ile Asya'nın vurulması büyük damga vurdu. Haberler ise herkesi ters köşe etti!
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30 Nis 2021 - 12:20 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.