Esra Erol'da Aile Facialarının En Büyüğü! Dinlerken Mosmor Oldu... Kadın Başka Adama, Koca Başka Kadına! Yaşananlar Şok Etti
ATV'nin en çok izlenen programları arasında yerini alan Esra Erol'da olaylar silsilesi bitmek bilmiyor. Birbirinden çarpıcı konuların ele alınarak ekranlara yansıtıldığı ve çözüme kavuşturulduğu Esra Erol'da programına katılım gerçekleştiren Muzaffer Kazıkçı, eşi Ayşe Kazıkçı'nın hostestliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını iddia etmişti. Yaşananlar herkesi şoka soktu, Erol bile dinlerken mosmor oldu.
ATV ekranlarının en dikkat çeken programlarından olan Esra Erol'da yeni dosyalar ve birbirinden çarpıcı, dikkat çekici konular ele alınmaya devam ediyor. Programın konuları arasına son olarak Muzaffer Kazıkçı eklendi. Yaşananlar herkesi şoka soktu...
Ayşe Kazıkçı, bugün Esra Erol'da programına katılım gerçekleştirerek eşiyle yüzleşti. Eşinin çok fazla şüpheli davranışı olduğunu ve bunu farkettiğini belirten Kazıkçı, olmayacak bir şeyin kocası yüzünden yaşandığını, şuanda Yaşar Yıldırım ile birlikte olduğunu anlattı.
30 Nis 2021 - 13:03 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.