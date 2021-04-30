Esra Erol'da Aile Facialarının En Büyüğü! Dinlerken Mosmor Oldu... Kadın Başka Adama, Koca Başka Kadına! Yaşananlar Şok Etti

ATV ekranlarının en dikkat çeken programlarından olan Esra Erol'da yeni dosyalar ve birbirinden çarpıcı, dikkat çekici konular ele alınmaya devam ediyor. Programın konuları arasına son olarak Muzaffer Kazıkçı eklendi. Yaşananlar herkesi şoka soktu...

Ayşe Kazıkçı, bugün Esra Erol'da programına katılım gerçekleştirerek eşiyle yüzleşti. Eşinin çok fazla şüpheli davranışı olduğunu ve bunu farkettiğini belirten Kazıkçı, olmayacak bir şeyin kocası yüzünden yaşandığını, şuanda Yaşar Yıldırım ile birlikte olduğunu anlattı.