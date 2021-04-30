Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 Nis 2021 - 13:03 G: 30 Nis 2021 - 13:38

Esra Erol'da Aile Facialarının En Büyüğü! Dinlerken Mosmor Oldu... Kadın Başka Adama, Koca Başka Kadına! Yaşananlar Şok Etti

ATV'nin en çok izlenen programları arasında yerini alan Esra Erol'da olaylar silsilesi bitmek bilmiyor. Birbirinden çarpıcı konuların ele alınarak ekranlara yansıtıldığı ve çözüme kavuşturulduğu Esra Erol'da programına katılım gerçekleştiren Muzaffer Kazıkçı, eşi Ayşe Kazıkçı'nın hostestliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını iddia etmişti. Yaşananlar herkesi şoka soktu, Erol bile dinlerken mosmor oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

ATV ekranlarının en dikkat çeken programlarından olan Esra Erol'da yeni dosyalar ve birbirinden çarpıcı, dikkat çekici konular ele alınmaya devam ediyor. Programın konuları arasına son olarak Muzaffer Kazıkçı eklendi. Yaşananlar herkesi şoka soktu...

Ayşe Kazıkçı, bugün Esra Erol'da programına katılım gerçekleştirerek eşiyle yüzleşti. Eşinin çok fazla şüpheli davranışı olduğunu ve bunu farkettiğini belirten Kazıkçı, olmayacak bir şeyin kocası yüzünden yaşandığını, şuanda Yaşar Yıldırım ile birlikte olduğunu anlattı.

30 Nis 2021 - 13:03 Ankara- Müge Anlı Haberleri

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 30 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 30 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da Skandal Boşanma! Eşinden Ayrıldıktan Sonra İngilizcede 20'ye Kadar Saymayı Öğrendi! "İyi ki Boşadın Beni!" mask
Esra Erol'da Skandal Boşanma! Eşinden Ayrıldıktan Sonra İngilizcede 20'ye Kadar Saymayı Öğrendi! "İyi ki Boşadın Beni!"
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Nisan 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Nisan 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da 72’lik Dede Erol’u Bile Şoka Soktu! Eşi Evden Kaçınca Stüdyoyu Darmaduman Etti! O Sözleri… mask
Esra Erol’da 72’lik Dede Erol’u Bile Şoka Soktu! Eşi Evden Kaçınca Stüdyoyu Darmaduman Etti! O Sözleri…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Nisan 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Nisan 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Esra Erol'un Makyajsız Hali Şok Etkisi Yarattı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Baktı, Takipçiler İkiye Ayrıldı! mask
Esra Erol'un Makyajsız Hali Şok Etkisi Yarattı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Baktı, Takipçiler İkiye Ayrıldı!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 23 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 23 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da Yaşanan Olay Türkiye'de Deprem Yarattı! Henüz 3 Yaşındaki Çocuk... Esra Erol Bile Ağladı! Baba Kahroldu mask
Esra Erol'da Yaşanan Olay Türkiye'de Deprem Yarattı! Henüz 3 Yaşındaki Çocuk... Esra Erol Bile Ağladı! Baba Kahroldu
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 22 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 22 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sadakatsiz Dizisinde Milyonlarca Seyirci Ters Köşe! Cansu Dere Ayrılıyor... Duyanlar Şok Oldu! Fiş Artık Resmen Çekildi mask
Sadakatsiz Dizisinde Milyonlarca Seyirci Ters Köşe! Cansu Dere Ayrılıyor... Duyanlar Şok Oldu! Fiş Artık Resmen Çekildi
Demet Akalın'dan Masumlar Apartmanı'na Şok Tepki! Kimse Anlamadı! Safiye'ye Yaptığı Yorumlar Dikkatleri Çekti... "Kurban Kesicez" mask
Demet Akalın'dan Masumlar Apartmanı'na Şok Tepki! Kimse Anlamadı! Safiye'ye Yaptığı Yorumlar Dikkatleri Çekti... "Kurban Kesicez"
Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayrama Kaç Gün Kaldı? mask
Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayrama Kaç Gün Kaldı?
Esnafa Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır Kira Destek Başvuruları Nereye, Ne Zaman Yapılır? mask
Esnafa Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır Kira Destek Başvuruları Nereye, Ne Zaman Yapılır?
Faturalar Ertelendi mi? Doğalgaz Elektrik Su Fatura Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır? mask
Faturalar Ertelendi mi? Doğalgaz Elektrik Su Fatura Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır?
Tam Kapanmada Elektrik, Su, Doğal Gaz Faturaları Nasıl Yatırılacak Faturalar Nasıl Ödenecek? mask
Tam Kapanmada Elektrik, Su, Doğal Gaz Faturaları Nasıl Yatırılacak Faturalar Nasıl Ödenecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL