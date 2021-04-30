Tam Kapanmada Yanlış Bilgilendirme Yapan Yandı! İçişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı, İşte Detaylar!
İçişleri Bakanlığın tam kapanma sürecinde yayılan ve yanlış bilgilendirme yapanlara karşı harekete geçti. Yapılan açıklama ile "Tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatlar başlatılacak" denildi. İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kısıtlamalara yönelik bilgilendirmelerin resmi olarak Bakanlık, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ise valilikler tarafından ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.
Bunlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istenen açıklamada, "Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.