Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 Nis 2021 - 20:21 G: 30 Nis 2021 - 20:22

Tam Kapanmada Yanlış Bilgilendirme Yapan Yandı! İçişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı, İşte Detaylar!

İçişleri Bakanlığın tam kapanma sürecinde yayılan ve yanlış bilgilendirme yapanlara karşı harekete geçti. Yapılan açıklama ile "Tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatlar başlatılacak" denildi. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kısıtlamalara yönelik bilgilendirmelerin resmi olarak Bakanlık, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ise valilikler tarafından ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Bunlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istenen açıklamada, "Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

30 Nis 2021 - 20:21 AA Ankara- Gündem

# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
THODEX Soruşturmasında İlk Tutuklamalar Geldi! Ağabey ve Kız Kardeş'de Tutuklandı! mask
THODEX Soruşturmasında İlk Tutuklamalar Geldi! Ağabey ve Kız Kardeş'de Tutuklandı!
Thodex İtirazı İşe Yaradı! 16 Kişi Mahkemeye Sevk Edildi! mask
Thodex İtirazı İşe Yaradı! 16 Kişi Mahkemeye Sevk Edildi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Merak Edilenleri Cevapladı! Thodex Pozu, Gri Pasaport ve Daha Bir Çok Konu... mask
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Merak Edilenleri Cevapladı! Thodex Pozu, Gri Pasaport ve Daha Bir Çok Konu...
Akaryakıt Kaçakçılığı Teklifi Mecliste! Kalite Artacak, Kaçak Önlenecek! mask
Akaryakıt Kaçakçılığı Teklifi Mecliste! Kalite Artacak, Kaçak Önlenecek!
Thodex Soruşturmasında Serbest Bırakılmalara İtiraz! Savcılık Tutukluluğun Devamını İstedi! mask
Thodex Soruşturmasında Serbest Bırakılmalara İtiraz! Savcılık Tutukluluğun Devamını İstedi!
Thodex Soruşturması Büyüyor! Gözaltılar Artmaya Başladı, İşte Detaylar! mask
Thodex Soruşturması Büyüyor! Gözaltılar Artmaya Başladı, İşte Detaylar!
Vebitcoin Soruşturması Büyüyor! Türkiye Kripto Para Borsasında Sınıfta Kaldı! mask
Vebitcoin Soruşturması Büyüyor! Türkiye Kripto Para Borsasında Sınıfta Kaldı!
PKK/YPG'ye Nefes Almak Yok! MSB Üst Üste Duyurularını Yapıyor! mask
PKK/YPG'ye Nefes Almak Yok! MSB Üst Üste Duyurularını Yapıyor!
Bayramın En Kötü Haberi! Vicdansız Baba Nehre Atmıştı, O Çocuktan Kötü Haber Geldi! mask
Bayramın En Kötü Haberi! Vicdansız Baba Nehre Atmıştı, O Çocuktan Kötü Haber Geldi!
Interpol Devrede! Ülkeye Döneceğini Söylerken Kırmızı Bültenle Aranır Oldu! mask
Interpol Devrede! Ülkeye Döneceğini Söylerken Kırmızı Bültenle Aranır Oldu!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Tam Kapanma İçin TRT'den Film Şöleni! Her Akşam Bir Film, İşte Liste! mask
Tam Kapanma İçin TRT'den Film Şöleni! Her Akşam Bir Film, İşte Liste!
Tam Kapanmada Bayram Namazı Müjdesi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Müjdeyi Verdi! mask
Tam Kapanmada Bayram Namazı Müjdesi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Müjdeyi Verdi!
Bankacılıkta Yeni Dönem Yarın Başlıyor! Şubeye Gitmeye Gerek Kalmayacak! mask
Bankacılıkta Yeni Dönem Yarın Başlıyor! Şubeye Gitmeye Gerek Kalmayacak!
Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayrama Kaç Gün Kaldı? mask
Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayrama Kaç Gün Kaldı?
Esnafa Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır Kira Destek Başvuruları Nereye, Ne Zaman Yapılır? mask
Esnafa Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır Kira Destek Başvuruları Nereye, Ne Zaman Yapılır?
Faturalar Ertelendi mi? Doğalgaz Elektrik Su Fatura Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır? mask
Faturalar Ertelendi mi? Doğalgaz Elektrik Su Fatura Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır?
Tam Kapanmada Elektrik, Su, Doğal Gaz Faturaları Nasıl Yatırılacak Faturalar Nasıl Ödenecek? mask
Tam Kapanmada Elektrik, Su, Doğal Gaz Faturaları Nasıl Yatırılacak Faturalar Nasıl Ödenecek?
Kanal İstanbul'a İlk Kazma Vuruluyor! Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan Katılacak! mask
Kanal İstanbul'a İlk Kazma Vuruluyor! Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan Katılacak!
Tam Kapanma Döneminde Uçağa Binecekler Dikkat! THY Önemli Bir Duyuru Yaptı! mask
Tam Kapanma Döneminde Uçağa Binecekler Dikkat! THY Önemli Bir Duyuru Yaptı!
İşten Çıkarma Yasağı İle İlgili Önemli Karar Alındı! Resmi Gazete'de Değişiklik Yayınlandı! mask
İşten Çıkarma Yasağı İle İlgili Önemli Karar Alındı! Resmi Gazete'de Değişiklik Yayınlandı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hindistan Cami ve İslami Okulları Kapattı! Salgınla Mücadele İçin Kovid-19 Merkezi Yaptılar! mask
Hindistan Cami ve İslami Okulları Kapattı! Salgınla Mücadele İçin Kovid-19 Merkezi Yaptılar!
Survivor İsmail'in Nişanlısı Türkiye'nin Gündeminde! Meğer Annesi... İsmail'in En Yakını Açıkladı; Olaylar Çok Farklı... mask
Survivor İsmail'in Nişanlısı Türkiye'nin Gündeminde! Meğer Annesi... İsmail'in En Yakını Açıkladı; Olaylar Çok Farklı...
Tam Kapanma İçin TRT'den Film Şöleni! Her Akşam Bir Film, İşte Liste! mask
Tam Kapanma İçin TRT'den Film Şöleni! Her Akşam Bir Film, İşte Liste!
BioNTech ve Pfizer Çocuklar İçin Harekete Geçti! Aşılama İçin Başvuruyu Yaptılar! mask
BioNTech ve Pfizer Çocuklar İçin Harekete Geçti! Aşılama İçin Başvuruyu Yaptılar!
FIFA İki Kulübe Acımadı! Transfer Yasakları Geldi! mask
FIFA İki Kulübe Acımadı! Transfer Yasakları Geldi!
Dolar Haber Beklerken Haftayı Kapattı! İşte Kapanış Değerleri! mask
Dolar Haber Beklerken Haftayı Kapattı! İşte Kapanış Değerleri!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL