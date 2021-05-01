1 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 1 Mayıs 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.



Bugün başkent Ankara’da yaşanacak elektrik kesintilerinin hangi bölgeleri etkileyeceği ve hangi zaman aralığında tekrar elektrik akışının sağlanacağı aboneler tarafından merak ediliyor. Tam kapanma dönemimde evde geçirilen süre arttığı için özellikle elektrik kullanımı büyük önem taşıyor. Bu yüzden elektrik kesintilerinde de ancak zorunlu hallerde uygulama yapılıyor. Fakat hatların iyileştirilmesi, uzatılması ve rutin kontrollerinin yapılması amacıyla EDAŞ tarafından yapılan çalışmalarda belirli bölgelere elektrik sağlanamıyor. Çalışmaların ise en kısa süre içerisinde tamamlanarak tekrar elektrik akışının sağlanması bekleniyor. Yapılan çalışmalar kapsamında hatlar daha uzun ömürlü bir yapıya kavuşurlarken aynı zamanda yeni bölgelere de elektrik sağlanmış oluyor. Daha sonradan ortaya çıkacak olan büyük sorunların engellenmesini sağlayan elektrik bakım çalışmalarının ne zaman biteceği ise aboneler tarafından merak ediliyor.