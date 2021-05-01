Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 May 2021 - 12:01 G: 01 May 2021 - 12:17

Tam Kapanmada BİM, A101, Şok Marketler Açık mı? Marketler Saat Kaça Kadar Açık?

Tam Kapanmada ev içinde gıda ve market ihtiyacı yaşayan vatandaşlar BİM, A101, Şok Marketlerin çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Sizde gıda ve market ihtiyacınız varsa ve açık olup olmadığını merak ediyorsanız haberimizde göz atmalısınız. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Koronavirüs vakalarının artmasını engellemek için yeni hayata geçirilen önlemler kapsamında tam kapanma dönemi başladı. Buna göre tam kapanma dönemimde pek çok işyeri de faaliyetlerine ara vermek durumunda kaldı. Özellikle yoğun müşteri profili ile marketler arasında öne çıkan BİM, A101 ve Şok marketlerin bu dönemde açık olup olmadığı ise merak ediliyor.

01 May 2021 - 12:01 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Çalışma İzin Belgelerinde Sahtekarlık Başladı! El Yazısı Olanlara Sıkı Denetim! mask
Çalışma İzin Belgelerinde Sahtekarlık Başladı! El Yazısı Olanlara Sıkı Denetim!
Milli Savunma Bakanlığı Göktürk'ten Görüntü Paylaştı! "Uydumuzun Gözünden Vangölü!" mask
Milli Savunma Bakanlığı Göktürk'ten Görüntü Paylaştı! "Uydumuzun Gözünden Vangölü!"
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sahte Belge Skandalı İle Çalkalanıyor! Açıklama Geldi, "MYK'nın Bu İşle Alakası Yok!" mask
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sahte Belge Skandalı İle Çalkalanıyor! Açıklama Geldi, "MYK'nın Bu İşle Alakası Yok!"
Dizi Dünyasının Yeni Kanalı TRT! Genel Müdür Eren: "Yarışa Dahil Olduk!" mask
Dizi Dünyasının Yeni Kanalı TRT! Genel Müdür Eren: "Yarışa Dahil Olduk!"
Türk Eğitim-Sen'den Çalıştay! Öğretmen Yetiştirmenin Geliştirilmesi Hedeflendi! mask
Türk Eğitim-Sen'den Çalıştay! Öğretmen Yetiştirmenin Geliştirilmesi Hedeflendi!
Hak-İş Taksim'de! Sağlık Çalışanlarını Unutmadılar! mask
Hak-İş Taksim'de! Sağlık Çalışanlarını Unutmadılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs'ı Twitter'dan Kutladı! İşte O Mesaj! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs'ı Twitter'dan Kutladı! İşte O Mesaj!
Oruçluyken Cinsellik Düşünmek Orucu Bozar mı? Diyanet İşleri Konuyu Açıkladı! mask
Oruçluyken Cinsellik Düşünmek Orucu Bozar mı? Diyanet İşleri Konuyu Açıkladı!
Bakan Soylu İzin Belgesi Verilerini Açıkladı! Tam Kapanma Yoğunluğunun Sebebi Belli Oldu! mask
Bakan Soylu İzin Belgesi Verilerini Açıkladı! Tam Kapanma Yoğunluğunun Sebebi Belli Oldu!
Ankara'da Tam Kapanma Nedeniyle Ego, Metro ve Ankaray Saatleri Değişti mi? mask
Ankara'da Tam Kapanma Nedeniyle Ego, Metro ve Ankaray Saatleri Değişti mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çalışma İzin Belgelerinde Sahtekarlık Başladı! El Yazısı Olanlara Sıkı Denetim! mask
Çalışma İzin Belgelerinde Sahtekarlık Başladı! El Yazısı Olanlara Sıkı Denetim!
Hande Erçel Paylaştı, Kerem Bürsin Yandı Tutuştu! İki Fotoğraf Paylaştı Olanlar Oldu! Güzelliğine Kayıtsız Kalan Tek Bir Kişi Bile Yok! mask
Hande Erçel Paylaştı, Kerem Bürsin Yandı Tutuştu! İki Fotoğraf Paylaştı Olanlar Oldu! Güzelliğine Kayıtsız Kalan Tek Bir Kişi Bile Yok!
Maraşlı'nın İpi Kesildi! ATV'den Gelen Bu Karar Şok Etkisi Yarattı! Durum Sanılandan Çok Daha Vahim! Neler Oluyor? mask
Maraşlı'nın İpi Kesildi! ATV'den Gelen Bu Karar Şok Etkisi Yarattı! Durum Sanılandan Çok Daha Vahim! Neler Oluyor?
Yasmin Erbil Sınırları Aştı, Çılgına Çevirdi! Mehmet Ali Erbil Şimdi Zıvanadan Çıkabilir! Sadece 1 Saat İçerisinde Öyle Şeyler Oldu Ki… mask
Yasmin Erbil Sınırları Aştı, Çılgına Çevirdi! Mehmet Ali Erbil Şimdi Zıvanadan Çıkabilir! Sadece 1 Saat İçerisinde Öyle Şeyler Oldu Ki…
Trendyol Artık Durdurulamıyor! Resmen Yargı Dağıtıyor! Sadece 30 ve 50 TL'ye 10 Milyon Ürün... Marketlere Rest Çekti, A101 Bakakaldı! mask
Trendyol Artık Durdurulamıyor! Resmen Yargı Dağıtıyor! Sadece 30 ve 50 TL'ye 10 Milyon Ürün... Marketlere Rest Çekti, A101 Bakakaldı!
BİM'e, A101 ve ŞOK'a Büyük Meydan Okuma! Trendyol 30 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Gitti! Ucuz Ürün Markette Değil... mask
BİM'e, A101 ve ŞOK'a Büyük Meydan Okuma! Trendyol 30 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Gitti! Ucuz Ürün Markette Değil...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL