Esra Erol’da 72’lik Dede Çıldırdı! Eş İsteği Bitmedi, Canlı Yayına Karısı Çıkınca Ortalık Karıştı! Perde Arkası Anlatıldıkça Yüzler Kızardı!
Şok edici olayların ardı arkası kesilmeyen Esra Erol’da geçtiğimiz günlerde yine bir olay daha yaşandı. Zonguldak’ta yaşamını sürdüren 72 yaşındaki Yaşar Ertürk, 52 yıl aynı yastığa baş koyduğu hayat arkadaşını kaybettikten sonra Ayten adında bir kadınla dünya evine girmişti. Esra Erol'dan isteği ise sosyal medya üzerinden "72'lik dede çıldırdı" yorumlarına neden oldu.
Evliliklerinin henüz ikinci yılında karısı Ayten’in evden kaçtığını söyleyen Yaşar Ertürk sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Ertürk’ün “Karım dönmeyecekse boşanalım, acil evlenmem lazım.” sözlerinin ardından, her yerde aranan Ayten Ertürk dün birdenbire geri döndü. Dolandırıldığını iddia eden Yaşar Ertürk’ün söyledikleri yayında şok yarattı. İşte o iddialar…
Bir arkadaşı vesilesiyle tanıştığı ikinci eşinin, evliliklerinden iki yıl sonra kaçtığını söyleyen Yaşar Ertürk çareyi Esra Erol’da aradı. Yaşar Ertürk, “Evlendikten sonra birkaç kere annesini görmek için evine gitti. Daha sonra ortadan kayboldu.” dedi. Dolandırılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Ertürk, kayıp karısı Ayten’e “Eve dönmeyeceksen hemen boşanalım, acil evlenmem lazım.” diye seslendi.
Esra Erol’un dün yayınlanan programında eşler birbirleriyle yüzleşti. Özel günlerde karısına maddi değeri yüksek hediyeler aldığını söyleyen Ertürk, hediyelerin fotoğraflarını canlı yayında gösterdi.
01 May 2021 - 12:53 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.