Esra Erol’da 72’lik Dede Çıldırdı! Eş İsteği Bitmedi, Canlı Yayına Karısı Çıkınca Ortalık Karıştı! Perde Arkası Anlatıldıkça Yüzler Kızardı!

Evliliklerinin henüz ikinci yılında karısı Ayten’in evden kaçtığını söyleyen Yaşar Ertürk sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Ertürk’ün “Karım dönmeyecekse boşanalım, acil evlenmem lazım.” sözlerinin ardından, her yerde aranan Ayten Ertürk dün birdenbire geri döndü. Dolandırıldığını iddia eden Yaşar Ertürk’ün söyledikleri yayında şok yarattı. İşte o iddialar…

Bir arkadaşı vesilesiyle tanıştığı ikinci eşinin, evliliklerinden iki yıl sonra kaçtığını söyleyen Yaşar Ertürk çareyi Esra Erol’da aradı. Yaşar Ertürk, “Evlendikten sonra birkaç kere annesini görmek için evine gitti. Daha sonra ortadan kayboldu.” dedi. Dolandırılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Ertürk, kayıp karısı Ayten’e “Eve dönmeyeceksen hemen boşanalım, acil evlenmem lazım.” diye seslendi.

Esra Erol’un dün yayınlanan programında eşler birbirleriyle yüzleşti. Özel günlerde karısına maddi değeri yüksek hediyeler aldığını söyleyen Ertürk, hediyelerin fotoğraflarını canlı yayında gösterdi.

