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- 01 May 2021 - 13:07 G: 01 May 2021 - 13:37

Survivor İsmail Bitti, Tükendi! Diskalifiye Olmak İçin Acun Ilıcalı’ya Çağrıda Bulundu! Son Konuşması Her Şeyi Bitirdi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da İsmail bitti, tükendi. Adada yaşadığı sorunların üzerine birde ailesi ve nişanlısıyla yaşadığı sorunlar İsmail için milat olmuştu. Ekranlara gelecek olan yeni bölüme ait fragmanda ise İsmail’in isyanı Survivor adasında yankılandı. O sözleri ise sosyal medyada çok farklı bir biçimde yorumlandı. Peki, İsmail diskalifiye olmak isteyecek mi?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmada her bölüm bir önceki bölümden daha heyecanlı geçiyor. Temmuz ayının başlarında final yapacak olan yarışmanın birincisi ise İstanbul’da seçilecek. Survivor 2020 olduğunda gibi İstanbul’a getirilecek olan son 2 isim arasından bir isim Survivor’un şampiyonu olacak ve adını altın harflerle kazıyacak.

Adada son demler yaşanırken; yarışmada ipler iyice geriliyor. İki takımın birbiriyle mücadelelerinin hemen yanında takımlar arasındaki sorunlarda giderek artıyor. Finale adını yazdırmak isteyen tüm yarışmacılar büyük farklar atıyor fakat İsmail’in durumu çok özel! İletişim ödülünü kazanarak annesiyle konuşan İsmail, şok sözler karşısında ne yapacağını bilemez hale gelmişti.

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01 May 2021 - 13:07 Ankara- Survivor 2021

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