Ramo Dizisi Yeniden Başlıyor! Final Yaptı Denilmişti, Çarklar Terse Döndü! Hayranları Havaya Uçacak! Yeniden Geliyorlar...

Başrollerinde Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, Cuma akşamları Show TV'den sevenleriyle buluşuyordu. Kırmızı Oda, Arka Sokaklar gibi dizilerin yanında yer alarak başarısını ikiye katlayan dizinin hikayesi ve oyuncuları dizi izleyenler tarafından çok beğeniliyordu. Her bölümde seyircisine hikayesini bir tık daha geçiren dizi 40 hafta boyunca ekranlarda yerini aldı.

Ramo dizisinin finali için önce Ramazan bayramının sonu denilmişti. Hayranları her ne kadar dizinin final yapacağına üzülmüş olsa bile geç bir tarihte final yapacak olmasına derin bir nefes almıştı fakat beklenilen olmadı. Dizi Ramazan Bayramından hemen önce apar topar ekranlara veda etti. Peki, dizi yeniden ne zaman başlıyor?



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