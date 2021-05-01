Ramo Dizisi Yeniden Başlıyor! Final Yaptı Denilmişti, Çarklar Terse Döndü! Hayranları Havaya Uçacak! Yeniden Geliyorlar...
SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Ramo yeniden başlıyor! Kısa süre önce dizinin final yaparak ekranlara bir bölüm dahi oynamayacağı bilgisi verilmişti fakat işler tamamen tersine döndü. Ramo dizisinin hayranlarına müjdeli haber çoktan duyuruldu. Yeniden ekranlara gelecek olan Ramo dizisi, reytinglerde rekorları kırmaya devam edecekler. Peki, dizi ne zaman yayınlanıyor?
Başrollerinde Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, Cuma akşamları Show TV'den sevenleriyle buluşuyordu. Kırmızı Oda, Arka Sokaklar gibi dizilerin yanında yer alarak başarısını ikiye katlayan dizinin hikayesi ve oyuncuları dizi izleyenler tarafından çok beğeniliyordu. Her bölümde seyircisine hikayesini bir tık daha geçiren dizi 40 hafta boyunca ekranlarda yerini aldı.
Ramo dizisinin finali için önce Ramazan bayramının sonu denilmişti. Hayranları her ne kadar dizinin final yapacağına üzülmüş olsa bile geç bir tarihte final yapacak olmasına derin bir nefes almıştı fakat beklenilen olmadı. Dizi Ramazan Bayramından hemen önce apar topar ekranlara veda etti. Peki, dizi yeniden ne zaman başlıyor?
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01 May 2021 - 13:28 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.