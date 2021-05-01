Survivor Yarışmacısından Ağır İtham! Acun Ilıcalı'ya ve Şampiyona İtiraf Üzerine İtiraz Etti! Tüm Halka Duyurdu! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor'da Barış Murat Yağcı, 2020 sezonunun yarışmacılarından biriydi. Yarışmada gösterdiği performansla birlikte en çok konuşulan yarışmacılardan birisi olan Yağcı, Acun Ilıcalı'ya ve Cemal Can'a resti çekti. Yarışmacının birincisi olamadığı için söylediği sözler milyonları şok içinde bıraktı. Meğer Barış Murat Yağcı...
Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı birçok dizi sektörü ekranlara gelmeyi kısa bir süre durdurmuştu. Dominik adasında çekilen Survivor yarışması için koronavirüs tehlikesi yok denecek kadar az olduğu için çekimleri devam etmişti. Ekranlara gelmeyen dizilerin yerini dolduran Survivor yarışması en çok izlemem rekorlarını almıştı.
Survivor 2020 yılında yarışan tüm yarışmacılar tüm dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Yarışma hayatları bittikten sonra Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı sevgili olduklarını duyurmuşlardı. Şimdilerde ayrıldıkları konuşulan çiften bu yönden herhangi bir açıklama gelmedi.
01 May 2021 - 13:47 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.