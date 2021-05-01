Survivor Yarışmacısından Ağır İtham! Acun Ilıcalı'ya ve Şampiyona İtiraf Üzerine İtiraz Etti! Tüm Halka Duyurdu! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı birçok dizi sektörü ekranlara gelmeyi kısa bir süre durdurmuştu. Dominik adasında çekilen Survivor yarışması için koronavirüs tehlikesi yok denecek kadar az olduğu için çekimleri devam etmişti. Ekranlara gelmeyen dizilerin yerini dolduran Survivor yarışması en çok izlemem rekorlarını almıştı.

Survivor 2020 yılında yarışan tüm yarışmacılar tüm dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Yarışma hayatları bittikten sonra Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı sevgili olduklarını duyurmuşlardı. Şimdilerde ayrıldıkları konuşulan çiften bu yönden herhangi bir açıklama gelmedi.