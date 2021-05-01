Mesleki Yeterlilik Kurumu Sahte Belge Skandalı İle Çalkalanıyor! Açıklama Geldi, "MYK'nın Bu İşle Alakası Yok!"
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) bu hafta basına sahte belge skandalı ile yansımıştı. Bazı basın yayın organlarında "Sahte belge skandalı" başlıklı haberlere konu belgelerin, Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile alakasının bulunmadığını bildirdi. İşte detaylar...
MYK'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında, "Sahte belge skandalı" başlığıyla İzmir'de MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzmir Menderes Halk Eğitim Merkezince düzenlenen 19 bin 832 kurs bitirme belgesinin iptal edildiğine ilişkin haberlerin yer aldığı anımsatıldı.
Açıklamada, söz konusu belgelerin MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerince düzenlenen belgeler olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Bu belgeler, 'Kurs Bitirme Belgesi' olup MYK tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi ile bir alakası bulunmamaktadır. Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS/EN ISO 17024 Personel Belgelendirme uluslararası standardında akredite edilmiş Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından ulusal meslek standartları ve yeterliliklere dayalı olarak başından sonuna kadar görüntülü olarak kayıt altına alınarak yapılan teorik ve performans sınavlarından başarılı olan kişilere düzenlenen belgelerdir."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.