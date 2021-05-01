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- 01 May 2021 - 14:34 G: 01 May 2021 - 14:57

Çukur Dizisinde Yamaç Köşeye Sıkıştı! Bu Hafta Vartolu Ölümü Tadacak! Ortalık Fena Karışacak! Kulkan Bile İşin İçinde...

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur dizisinde dengeler değişiyor. Her bölüm heyecanı üst seviyeye taşıyan başarılı yapımda son 4 haftadır ise diziden ayrılan birçok isim olmuştu. Dizinin son dört bölümünde yaşanılan vedaların ardından akıllara bu hafta kimin veda edeceği gelmişti. İşte tüm merak edilenler...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizi, ülkenin gündemine bomba gibi düşen dizilerden biri olmuştu. Çukur setinin çekildiği semte binlerce ziyaret düzenlenmiş, oraya giden Çukur hayranları fotoğraflarını paylaşmıştı. 

Celasun ile başlayan ölümlere önce Karaca, daha sonra Kulkan en son Emmi eklenmişti. Bu hafta kimin öleceği merak konusu olurken cevap Vartolu oldu. Mecazi anlamda ölümü tadacak olan Çukur'da fiziki bir ölüm olmayacak ama eski Vartolu çoktan ölmüş olacak. İşte merak edilen tüm detaylar...

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01 May 2021 - 14:34 Ankara- Popüler Haber

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