Defne Samyeli'nin Kızına Hem Etki Hem Tepki! Düğmesini Açıp Video Paylaşınca Takipçileri İkiye Ayrıldı! Sosyal Medya Karıştı!

Defne Samyeli'nin küçük kızı olan Derin Talu annesiyle benzerliğiyle sık sık anılıyor. Hayranları tarafından "Ülkenin Kendall Jenner'i" olarak isimlendirilen Derin Talu son paylaşımıyla milyonları ikiye böldü. Kimi videonun ve kendisinin çok güzel olduğunu dile getirirken kimi ise uygunsuz bir video olduğu yönünde açıklamalarda bulundu. İşte sosyal medyayı ikiye bölen o video...

17 yaşında olmasına rağmen oldukça olgun duran Derin Talu, her paylaşımıyla büyük bir olay yaratıyor. Ablası Deren Talu ve annesi Defne Samyeli kadar adından bahsettiren Talu ailesinin en küçük üyesi, paylaşımlarıyla hayranlarını büyülüyor. Son videosunda ise gömleğinin birkaç düğmesini açması hayranlarını ikiye böldü.





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