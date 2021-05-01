Defne Samyeli'nin Kızına Hem Etki Hem Tepki! Düğmesini Açıp Video Paylaşınca Takipçileri İkiye Ayrıldı! Sosyal Medya Karıştı!
Defne Samyeli güzelliğinden bahsettirdiği kadar kızlarında da bahsettirmeye devam ediyor. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Deren Talu ve Derin Talu, her paylaşımıyla magazin dünyasından ve sosyal medyada büyük bir etkileşim alıyor fakat Derin Talu bu sefer hem etki aldı hem de tepki... Takipçilerini ikiye bölen güzel isim, dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Neler oluyor?
Defne Samyeli'nin küçük kızı olan Derin Talu annesiyle benzerliğiyle sık sık anılıyor. Hayranları tarafından "Ülkenin Kendall Jenner'i" olarak isimlendirilen Derin Talu son paylaşımıyla milyonları ikiye böldü. Kimi videonun ve kendisinin çok güzel olduğunu dile getirirken kimi ise uygunsuz bir video olduğu yönünde açıklamalarda bulundu. İşte sosyal medyayı ikiye bölen o video...
17 yaşında olmasına rağmen oldukça olgun duran Derin Talu, her paylaşımıyla büyük bir olay yaratıyor. Ablası Deren Talu ve annesi Defne Samyeli kadar adından bahsettiren Talu ailesinin en küçük üyesi, paylaşımlarıyla hayranlarını büyülüyor. Son videosunda ise gömleğinin birkaç düğmesini açması hayranlarını ikiye böldü.
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01 May 2021 - 14:58 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.