Survivor İlayda'nın İtirafları Titretti! 8 Şiddetinde Depreme Neden Olacak Batuhan Açıklaması Sosyal Medyada Yankılandı! Neler Oluyor?
Survivor tarihinin en beğenilen yarışmacılarından biri olan İlayda Şeker'den şok itiraflar arka arkaya geldi. 8 Şiddetine neden olacak açıklamalarda bulunan İlayda Şeker, Batuhan hakkında dedikleriyle gündeme bomba gibi düştü. Sevilen yarışmacının sosyal medyada çok konuşulan açıklaması kısa sürede binlerce yoruma neden oldu. Neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara getirirlen başarılı yarışmadan geçtiğimiz hafta ayrılan İlayda Şeker, vedasıyla sevenleri çok üzmüştü. Sempatik, samimi ve sevecen tavırlarından dolayı Survivor 2021'in en başından beri çok sevilen İlayda Şeker, kısa bir süre önce Batuhan ile "Azıcık delikanlı ol" tartışmasını yaşamıştı.
Tartışmanın ardından ise Batuhan, İlayda'nın aslında onur kırıcı ve küçük düşürücü bir şekilde demediğini bildiğini dile getirmiş; Acun Ilıcalı ise "Bir erkeğe denilmeyecek bir söz bu" sözlerini dile getirmişti. Açıklamasında ise sözlerinin altında yatan nedeni anlatarak; konu hakkında düşüncelerini dile getirdi.
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01 May 2021 - 15:42 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.