Survivor İlayda'nın İtirafları Titretti! 8 Şiddetinde Depreme Neden Olacak Batuhan Açıklaması Sosyal Medyada Yankılandı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara getirirlen başarılı yarışmadan geçtiğimiz hafta ayrılan İlayda Şeker, vedasıyla sevenleri çok üzmüştü. Sempatik, samimi ve sevecen tavırlarından dolayı Survivor 2021'in en başından beri çok sevilen İlayda Şeker, kısa bir süre önce Batuhan ile "Azıcık delikanlı ol" tartışmasını yaşamıştı.

Tartışmanın ardından ise Batuhan, İlayda'nın aslında onur kırıcı ve küçük düşürücü bir şekilde demediğini bildiğini dile getirmiş; Acun Ilıcalı ise "Bir erkeğe denilmeyecek bir söz bu" sözlerini dile getirmişti. Açıklamasında ise sözlerinin altında yatan nedeni anlatarak; konu hakkında düşüncelerini dile getirdi.





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