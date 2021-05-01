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01 May 2021 - 16:16

Demet Akalın'dan Kabus Gibi Haber! 4 Saat Boyunca Ameliyat Masasında Olduğunu Duyurunca Ortalık Karıştı! Hayranları Şok İçinde Kaldı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın'dan kabus gibi haber geldi. Popun Kraliçesi olarak bilinen ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken başarılı ismin 4 saat boyunca ameliyat masasında olduğunu duyurdu. Demet Akalın sevenleri ise büyük bir şok içinde kaldı. Neler oluyor?