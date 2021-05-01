Demet Akalın'dan Kabus Gibi Haber! 4 Saat Boyunca Ameliyat Masasında Olduğunu Duyurunca Ortalık Karıştı! Hayranları Şok İçinde Kaldı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın'dan kabus gibi haber geldi. Popun Kraliçesi olarak bilinen ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken başarılı ismin 4 saat boyunca ameliyat masasında olduğunu duyurdu. Demet Akalın sevenleri ise büyük bir şok içinde kaldı. Neler oluyor?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunuculuğunu yapan güzel pop şarkıcısının sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşım dikkatleri üzerine topladı. Hayranlarını korkutan Akalın, sessiz sedasız ameliyat olunca ortalık fena halde karıştı.
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında sunuculuk yapan güzel isim bir anda hastaneden paylaşım yapınca hayranlarının yüreğine indi. Neden ameliyat olduğunu açıklamayan Popun Kraliçesi, dikkatleri tamamen üzerine çekti. Sevilen ismin hayranları ise Demet Akalın’a binlerce yorum atarak; geçmiş olsun dileklerini iletti.
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01 May 2021 - 16:16 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.