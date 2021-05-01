Maraşlı'nın İpi Kesildi! ATV'den Gelen Bu Karar Şok Etkisi Yarattı! Durum Sanılandan Çok Daha Vahim! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Maraşlı'da Maraşlının ipi kesildi. ATV ekranlarının izin verdiği bu kadar milyonlarca seyircisinde şok etkisi yarattı. Dizinin bittiğini ve final yaptığı her ne kadar "Maraşlı'nın ipi kesildi" denilince anlaşılsa bile durum anlaşılandan çok daha vahim durumda. Neler oluyor?
Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümlerindeki olay örgüsü seyirciyi ekranlara bağlamaya yetmişti fakat zamanla ortaya dökülen sırlar ve hikayenin açılması seyircinin heyecanını kaybetmesine ve farklı dizilere yönelmesine neden oldu. Peki, Maraşlının neden ipi kesildi? İşte merak edilen tüm detaylar...
Savaş ile Necati’nin etkili planları işlerken Maraşlı içinde tehlike artmaktadır. Çünkü artık Maraşlının sırrını bilen birçok kişi vardır. Mahur'u kaybetmek istemeyen Maraşlı ipleri o isimleri vermek zorunda kalmıştır. Savaş babası hakkında bir gerçeği çok kısa süre sonra hiç beklemediği bir isimden öğrenecektir.
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01 May 2021 - 19:00 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.