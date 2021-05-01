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- 01 May 2021 - 20:23 G: 01 May 2021 - 20:58

Hande Erçel Paylaştı, Kerem Bürsin Yandı Tutuştu! İki Fotoğraf Paylaştı Olanlar Oldu! Güzelliğine Kayıtsız Kalan Tek Bir Kişi Bile Yok!

Sen Çal Kapımı dizisinin başrolünde yer alan Hande Erçel, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Her paylaşımıyla hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında ilgi gören Hande Erçel, Kerem Bürsin'le birlikte gittiği Maldivler tatilinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Tatil bitiminde yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Erçel'in son paylaşımı ise milyonları harekete geçirdi. Kerem Bürsin kayıtsız kalmadı, yaptı yapacağını!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasıyla birlikte sete ara veren oyuncular ve set çalışanları yeniden ekranlara dönene kadar tatil yapıyorlar. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ise tatillerini Maldivler'de geçirerek, aşklarını da duyurmuşlardı. Aralarındaki uyum yüzünden sık sık isimleri aşk dedikodularına karışan iki ismin en sonunda havalimanında el ele kameralara yakalanarak bu iddialara cevap vermişlerdi. 

Sosyal medyada sık sık güzelliği ve fiziğiyle gündeme gelen Hande Erçel, 21 milyonu aşkın takipçiye ulaşmıştı. Maldivler tatilinden hemen sonra hızla takipçisi artmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Sevilen oyucunun sosyal medya hesabından yapmış olduğu son paylaşım ise Kerem Bürsin'in yanıp tutuşmasına neden olacak cinsten...


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01 May 2021 - 20:23 Ankara- Popüler Haber

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