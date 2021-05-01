Hande Erçel Paylaştı, Kerem Bürsin Yandı Tutuştu! İki Fotoğraf Paylaştı Olanlar Oldu! Güzelliğine Kayıtsız Kalan Tek Bir Kişi Bile Yok!

Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasıyla birlikte sete ara veren oyuncular ve set çalışanları yeniden ekranlara dönene kadar tatil yapıyorlar. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ise tatillerini Maldivler'de geçirerek, aşklarını da duyurmuşlardı. Aralarındaki uyum yüzünden sık sık isimleri aşk dedikodularına karışan iki ismin en sonunda havalimanında el ele kameralara yakalanarak bu iddialara cevap vermişlerdi.

Sosyal medyada sık sık güzelliği ve fiziğiyle gündeme gelen Hande Erçel, 21 milyonu aşkın takipçiye ulaşmıştı. Maldivler tatilinden hemen sonra hızla takipçisi artmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Sevilen oyucunun sosyal medya hesabından yapmış olduğu son paylaşım ise Kerem Bürsin'in yanıp tutuşmasına neden olacak cinsten...





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