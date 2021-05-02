Ankara Koronavirüs Salgınında Tüm Marketler An İtibariyle Kapandı! Vaka Sayıları Yeniden Tek Tek Çakılmaya Başladı! Yasakların Bitmesine Son 14 Gün...

Alınan tam kapanma önlemleri sayesinde vaka sayıları 60 binlerden yavaş yavaş 28 binlere kadar düştü. Son 14 günü kalan tam kapanmanın son gününde ise vaka sayılarının çok düşük olacağı ya da hiç olmayacağı tahmin ediliyor. İşte 1 Mayıs itibariyle açıklanan koronavirüs tablosu...

Açıklanan veriler ışığında; 1 Mayıs'ta yapılan toplam test sayısı 242.194 olarak açıklandı. 24 saat içerisinde yapılan testlerden sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise 28.817 olarak açıklandı. Hasta sayısı ise 2.615 olarak açıklandı. Vefat eden kişi sayısı ise 373 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı ise 81.302 kişi olarak açıklandı.



