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- 02 May 2021 - 08:37 G: 02 May 2021 - 08:54

Ankara Koronavirüs Salgınında Tüm Marketler An İtibariyle Kapandı! Vaka Sayıları Yeniden Tek Tek Çakılmaya Başladı! Yasakların Bitmesine Son 14 Gün...

Ankara koronavirüs salgınında vaka sayılarının hızla yükselmesinden dolayı kısa bir süre önce yetkili kişiler ve Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Kabine toplantısında yeni kararlar alınmıştı. bu kararlardan biri ise kurum ve kuruluşların belli saatler aralığında çalışmasıydı. Market zincirleri ise pazar günü çalışmayacaktı. Yani bugün tüm gün boyunca marketler kapalı olacak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Alınan tam kapanma önlemleri sayesinde vaka sayıları 60 binlerden yavaş yavaş 28 binlere kadar düştü. Son 14 günü kalan tam kapanmanın son gününde ise vaka sayılarının çok düşük olacağı ya da hiç olmayacağı tahmin ediliyor. İşte 1 Mayıs itibariyle açıklanan koronavirüs tablosu... 

Açıklanan veriler ışığında; 1 Mayıs'ta yapılan toplam test sayısı 242.194 olarak açıklandı. 24 saat içerisinde yapılan testlerden sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise 28.817 olarak açıklandı. Hasta sayısı ise 2.615 olarak açıklandı. Vefat eden kişi sayısı ise 373 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı ise 81.302 kişi olarak açıklandı.

02 May 2021 - 08:37 Ankara- Popüler Haber

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