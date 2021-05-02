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- 02 May 2021 - 08:55 G: 02 May 2021 - 09:23

Survivor İsmail'in Nişanlısı Gamze Acun Ilıcalı'ya Kadar Sıçradı! İsmail'in Açıklaması Olay Üzerine Olay Oldu! Sosyal Medyadan Tepkiler Yağıyor...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da dengeler değişiyor. Finale sayılı günler kalmışken İsmail'in son kararı izleyenleri şok içerisinde bıraktı. Sözleri üzerine binlerce tepki alan İsmail, dikkatleri de üzerine çekti. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Acun Ilıcalı konunun kendisine kadar sıçradığını ifade ederek İsmail için uyarıda bulundu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranlara gelen son bölümde birçok oyun oynanmıştı. Eleme konseyinde bir araya gelen iki takımdan Acun Ilıcalı, Survivor'da yaşadıkları hakkında yorum alırken İsmail için ise "İsmail senin durumun çok farklı diğer arkadaşlarından" sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı İsmail'in nişanlısı Gamze'nin kendisini aradığını da belirtti. 

Acun Ilıcalı ise İsmail'e dönerek; "Senin için zor bir haftaydı. Düşüncelerini öğrenmek istiyorum" sözlerini dile getirdi. İsmail ise konu hakkında; "Takım arkadaşlarım sağ olsun her zaman destek oldular. Bende elimden geldiği kadar oyunlara yansıtmak istemedim bu durumumu ama tek başıma kalınca illa ki aklıma kötü şeyler geliyor." sözlerini dile getirdi.

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02 May 2021 - 08:55 Ankara- Popüler Haber

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