Survivor İsmail'in Nişanlısı Gamze Acun Ilıcalı'ya Kadar Sıçradı! İsmail'in Açıklaması Olay Üzerine Olay Oldu! Sosyal Medyadan Tepkiler Yağıyor...

Ekranlara gelen son bölümde birçok oyun oynanmıştı. Eleme konseyinde bir araya gelen iki takımdan Acun Ilıcalı, Survivor'da yaşadıkları hakkında yorum alırken İsmail için ise "İsmail senin durumun çok farklı diğer arkadaşlarından" sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı İsmail'in nişanlısı Gamze'nin kendisini aradığını da belirtti.

Acun Ilıcalı ise İsmail'e dönerek; "Senin için zor bir haftaydı. Düşüncelerini öğrenmek istiyorum" sözlerini dile getirdi. İsmail ise konu hakkında; "Takım arkadaşlarım sağ olsun her zaman destek oldular. Bende elimden geldiği kadar oyunlara yansıtmak istemedim bu durumumu ama tek başıma kalınca illa ki aklıma kötü şeyler geliyor." sözlerini dile getirdi.



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