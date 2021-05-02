Masumlar Apartmanı Dizisi Tarihe Karışıyor! Final Tarihi Açıklandı, Milyonlar Çılgına Döndü! Sadece Bir Kaç Bölüm Sonra...

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde sevenlerini üzecek bir haber geldi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Çöp Apartman isimli hikayesinden esinlenerek ekranlara getirilmiş olan Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi açıklandı. İşte merak edilen tüm diğer detaylar...

Ekranlara gelen son bölümlerde ise diziden ayrılan Tansel Öngel'in yeniden döndüğü görülmüştü. Kazan dairesinde Han tarafından tutulan Naci'nin gelecek olan yeni bölümde ortaya çıkacağı düşünülüyor. Han'ın kardeşini intikamını almak için tuttuğu Naci, yemek yediği tabağın içerisine "Yardım edin" notunu bırakmıştı.



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