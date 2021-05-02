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- 02 May 2021 - 09:23 G: 02 May 2021 - 10:06

Masumlar Apartmanı Dizisi Tarihe Karışıyor! Final Tarihi Açıklandı, Milyonlar Çılgına Döndü! Sadece Bir Kaç Bölüm Sonra...

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nın final tarihi açıklandı. Ekranlara geldiği her bölümde reyting rekorlarını kırıp geçen dizi, Salı akşamları ekranların yıldız dizilerinden sadece birisi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi köklü bir diziyle reytinglerde yarışa gren Masumlar Apartmanı dizisinin bu kararı ise hayranlarını çılgına çevirdi. Beklenmedik bir vedayla ekranlardan ayrılacak olan Masumlar Apartmanı dizisinin işte final tarihi...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde sevenlerini üzecek bir haber geldi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Çöp Apartman isimli hikayesinden esinlenerek ekranlara getirilmiş olan Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi açıklandı. İşte merak edilen tüm diğer detaylar... 

Ekranlara gelen son bölümlerde ise diziden ayrılan Tansel Öngel'in yeniden döndüğü görülmüştü. Kazan dairesinde Han tarafından tutulan Naci'nin gelecek olan yeni bölümde ortaya çıkacağı düşünülüyor. Han'ın kardeşini intikamını almak için tuttuğu Naci, yemek yediği tabağın içerisine "Yardım edin" notunu bırakmıştı.

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02 May 2021 - 09:23 Ankara- Popüler Haber

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