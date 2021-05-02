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- 02 May 2021 - 10:15 G: 02 May 2021 - 10:55

İbo Show'da Tatlıses'in İtirafı Ağızları Açık Bıraktı! 5. Kez Yaptığını Duyurdu, Hayranları Coştukça Coştu! Yayında Sorulan O Soru...

STAR TV ekranlarında 9 yıl aradan sonra sevenleriyle buluşan İbo Show'da her bölüm farklı bir yankı uyandırıyor. Sevilerek izlenen programın Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde ise Tatlıses'in itirafı ağızları açık bıraktı. 5. kez aynı şeyi yaptığını duyurunca hayranları çotukça coştu. O soru üzerine öyle bir cevap verdi ki...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her bölümünde konuklarıyla geceye damgasını vuran İbo Show, Cumartesi akşamı yayınlanan 24. bölümünde ise Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar gibi birbirinden başarılı isimleri konuk koltuğunda ağırladı. İbrahim Tatlıses'in itirafı ise gündeme bomba gibi düştü. 

9 yıl aradan sonra ekranlara gelen İbo Show'un sunucusu İmparator, düşmanlarına ve sevmeyenlerine "Düşmedim, ayaktayım" mesajını çok net bir şekilde verdi. Öyle ki programın yapımcısı İmparator'un başarısından dolayı kendisine 750 bin liralık Jeep bile hediye etmişti. Peki, İmparator nasıl bir itirafta bulundu?

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02 May 2021 - 10:15 Ankara- Popüler Haber

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