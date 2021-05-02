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02 May 2021 - 10:55

Çukur Dizisinde Karaca'ya Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Vartolu Şimdi Delirecek! Amca'nın Sonu Geldi, Ayvayı Yedi!

Show Tv ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Çukur dizisinin yeni bölümüne ait fragmanı kısa bir süre önce yayınlandı. Fragmanda ise Vartolu'nun delirerek Amca'nın işini bitirmek için harekete geçtiği görüldü. Birkaç bölüm önce Amca tarafından boğularak öldürülen Karaca'ya ne olduğu ise ortaya çıktı. Neler oluyor?