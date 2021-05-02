Çukur Dizisinde Karaca'ya Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Vartolu Şimdi Delirecek! Amca'nın Sonu Geldi, Ayvayı Yedi!
Show Tv ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Çukur dizisinin yeni bölümüne ait fragmanı kısa bir süre önce yayınlandı. Fragmanda ise Vartolu'nun delirerek Amca'nın işini bitirmek için harekete geçtiği görüldü. Birkaç bölüm önce Amca tarafından boğularak öldürülen Karaca'ya ne olduğu ise ortaya çıktı. Neler oluyor?
Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Çukur dizisinin Mayıs ayının sonuna doğru final yapması düşünülüyor. Finale yaklaşık olarak 4 bölümü kalan Çukur dizisinde Amca'nın da sonu geliyor.
Emmi'ninde ölümüne neden olan Amca, Yamaç'ın damarına iyice basmıştı. Celasun'u telle boğarak öldüren Amca daha sonra ise Karaca'nın sonunu getirmişti. Celasun'un öldürüldüğünü anlayan Karaca, Amca ile hesaplaşmak ve öldürmek için yanına gitmişti fakat istenilenler Karaca'nın beklediği gibi olmamıştı.
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02 May 2021 - 10:55 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.