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- 02 May 2021 - 11:55 G: 02 May 2021 - 12:41

Bir Zamanlar Çukurova Setinde Hakaret Üzerine Hakaret! Soluğu Mahkemede Aldı, Rol Arkadaşını Şikayet Etti! Set Durduruldu, Yeni Bölüm Gelmeyebilir!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde hakaret üzerine hakaret! Kısa bir süredir sürekli sette tartışmaların ve kavgaların çıktığına dair haberler arka arkaya gelmişti. Konu hakkında açıklama gelmemiş olsa bile ortaya çıkan iddialar gündemin şeklini tamamen değiştirdi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde neden kavga çıktı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Melike İpek Yolova, Murat Ünalmış ve Hande Soral gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarının yıldız dizilerinden birisi olarak seyircisinin karşısına çıkıyor. Dizinin son bölümlerinde tansiyon artarken; iddialara göre sette de tansiyonlar yükseldi. Çekimlerin durdurulmasıyla birlikte yeni bölümün gelmeyeceği iddiaları da ortaya çıktı. 

Oyunculuğu ve kişilikleriyle gündemin en sevilen isimlerinden biri olan Kerem Alışık ve Murat Ünalmış'ın sette tartıştıkları yönünde birçok iddia gündeme gelmişti. Konu hakkında sevilen ikiliden bir açıklama gelmemesi ise ortaya atılan iddiaların daha da alevlenmesine neden oldu.

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02 May 2021 - 11:55 Ankara- Popüler Haber

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