Sadakatsiz Dizisinde Ortalığı Ayağa Kaldıracak Tokat! Gönül Çileden Çıktı, Derin'e Hayatının Dayağını Attı! "İçimizin Yağı Eridi!"
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümüne ait fragman kısa bir süre önce yayınlandı. Fragmanı izleyen seyirciler ise "İçimizin yağları eridi Gönül, eline sağlık" gibi birçok yorum yaparak düşünceleriniz bildirdiler. Ortalığı ayağa kaldıran tokat sahnesinde Gönül'ün çileden çıktığı ise resmen görüldü. Derin'e hayatının dayağını atan Gönül, rahat bir nefes aldırdı!
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı başarılı dizide her bölüm reyting rekorlarını kırıyor. 28. bölümüyle ekranlara Çarşamba günü gelecek olan dizide yeni gelişmeler ise arka arkaya yaşanacak. Faruk'un kaçırdığı Derin ve Asya sağ salim evlerine dönecek.
Evlerine döndükten sonra polise ifade vermeye gidecek iki isim arasında ipler yeniden gerilecek. 27. bölümün son sahnesinde ellerinde bulunan silahın kurşunu Asya'nın omzunu parçalamıştı. Derin'in kucağında baygın bir halde kalan Asya'nın fragmanda daha iyi olduğu ise görülüyor.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
02 May 2021 - 12:29 Ankara- Popüler Haber
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.