Sadakatsiz Dizisinde Ortalığı Ayağa Kaldıracak Tokat! Gönül Çileden Çıktı, Derin'e Hayatının Dayağını Attı! "İçimizin Yağı Eridi!"

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı başarılı dizide her bölüm reyting rekorlarını kırıyor. 28. bölümüyle ekranlara Çarşamba günü gelecek olan dizide yeni gelişmeler ise arka arkaya yaşanacak. Faruk'un kaçırdığı Derin ve Asya sağ salim evlerine dönecek.

Evlerine döndükten sonra polise ifade vermeye gidecek iki isim arasında ipler yeniden gerilecek. 27. bölümün son sahnesinde ellerinde bulunan silahın kurşunu Asya'nın omzunu parçalamıştı. Derin'in kucağında baygın bir halde kalan Asya'nın fragmanda daha iyi olduğu ise görülüyor.



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