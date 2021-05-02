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- 02 May 2021 - 12:55 G: 02 May 2021 - 13:25

Survivor’da Aşk Üçgeni! Aşk Ateşi Yükselirken Kıskançlık ve Kışkırtmalar Aleyna Kalaycaoğlu’ya Çileden Çıkarttı! “Batuhan Ver Kararını Artık!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da yaşanılan aşk üçgeni seyircilerin ağızlarının açık kalmasına neden oldu. Aşk ateşinin yükseldiği düşünülürken kısa süre önce Aleyna Kalaycıoğlu Batuhan hakkında çok özel açıklamalar yapmıştı. Kalaycıoğlu'nun bu açıklamalarına bir yenisi daha eklendi! Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm seyircinin akıllarında uzun bir süre yer ediyor. Aleyna Kalaycıoğlu'nun son açıklamasından ise sosyal medya kullanıcıları Batuhan için "Melis mi Aleyna Kalaycıoğlu bir karar ver Batuhan sende" sözlerini dile getirdi. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor'a damgasını vuracak o sözler... 

Kısa süre önce Birleşme partisinde Batuhan ile arasında yaşanılanları Aleyna Çalışkan'a anlatan Aleyna Kalaycıoğlu dikkatleri üzerine çekmişti. Kalaycıoğlu Batuhan hakkındaki konuşmasını anlatırken Aleyna Çalışkan’ın imalı bir şekilde “Only You” şarkısını söylemesi ise aşk iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

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02 May 2021 - 12:55 Ankara- Popüler Haber

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