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- 02 May 2021 - 14:38 G: 02 May 2021 - 15:02

Seren Serengil 'Yaza Çıkamam' Demişti, Kabus Gibi Görseller Geldi! Hayranları Korkudan Tir Tir Titriyor! "Ne Oldu Sana Seroomm"

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil kısa bir süre önce "Yaza çıkamayabilirim" sözlerini dile getirmişti. Hızla kilo veren Seren Serengil, geçirdiği ameliyat hakkında ise "Çok pişmanım. Kimse asla ama asla yaptırmasın" sözlerini dile getirmişti. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla yürekleri sızlattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Şimdilerde Söylemezsem Olmaz isimli bir programda sunuculuk yapan Seren Serengil, Dumping sendromu nedeniyle programda da birçok kez fenalık geçirmiş ve canlı yayından ayrılmak zorunda kalmıştı. Doktorunun tavsiyesiyle birlikte yapımcısından izin isteyen Seren Serengil, sevgilisi Tohma ile birlikte bir tatil yapıyor. 

Yaptığı tatilinden de eğlenceli anlarını paylaşan Seren Serengil, neredeyse her paylaşımıyla sosyal medyada büyük bir gündem oluyor. Sevilen ismin sağlık durumu son zamanlarda yeniden nüksetmiş ve adeta bir deri bir kemik haline geri dönmüştü.

Seren Serengil'den Gelen Paylaşımları Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

02 May 2021 - 14:38 Ankara- Popüler Haber

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