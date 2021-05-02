İbo Show'a Katıldı, Estetikleri Ağızları Açık Bıraktı! Tatlıses Bile Dalga Geçti! Resmen Bambaşka Birine Dönüştü, Görenler Tanıyamadı!
Star TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show'a ikinci kez katılan Ebru Yaşar, değişimiyle dikkatleri üzerin topladı. Estetikleri, nostaljik görüntüler sırasında ortaya çıkan Ebru Yaşar'ı görenler tanıyamadı. İzleyenlerin ağzını açık bırakacak kadar büyük bir değişim yaşayan Yaşar, sosyal medya kullanıcılarının iddialarına göre Tatlıses'in bile dalga konusu oldu. Neler oluyor?
15 yıl sonra aralarındaki buzları eriten ikili, programda şarkıları ve özel açıklamalarıyla fırtınaları estirdi. Geçtiğimiz aylarda ilk kez İbo Show'a katılan Ebru Yaşar, nostaljik görsellerle estetik yaptırdığını ortaya çıkartmıştı. Sevilen şarkıcının eski hali ve yeni halindeki değişime Tatlıses esprili bir açıklama yaptı.
Eski halinden eser kalmayan ve çok güzelleşen Ebru Yaşar, sosyal medyanın gündemi haline geldi. İbo Show'da gelen eski fotoğrafları ve yeni fotoğrafları arasındaki farkı görenler, "Bu Ebru Yaşar olamaz", "Kadın her haliyle güzel", "Estetik yaptırmayanı dövüyorlar" gibi birçok yorum aldı. Peki, Tatlıses ne dedi?
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02 May 2021 - 14:56 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.