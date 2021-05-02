İbo Show'a Katıldı, Estetikleri Ağızları Açık Bıraktı! Tatlıses Bile Dalga Geçti! Resmen Bambaşka Birine Dönüştü, Görenler Tanıyamadı!

15 yıl sonra aralarındaki buzları eriten ikili, programda şarkıları ve özel açıklamalarıyla fırtınaları estirdi. Geçtiğimiz aylarda ilk kez İbo Show'a katılan Ebru Yaşar, nostaljik görsellerle estetik yaptırdığını ortaya çıkartmıştı. Sevilen şarkıcının eski hali ve yeni halindeki değişime Tatlıses esprili bir açıklama yaptı.

Eski halinden eser kalmayan ve çok güzelleşen Ebru Yaşar, sosyal medyanın gündemi haline geldi. İbo Show'da gelen eski fotoğrafları ve yeni fotoğrafları arasındaki farkı görenler, "Bu Ebru Yaşar olamaz", "Kadın her haliyle güzel", "Estetik yaptırmayanı dövüyorlar" gibi birçok yorum aldı. Peki, Tatlıses ne dedi?





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