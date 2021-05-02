Survivor Öykü İsmail Hakkında İlk Kez Konuştu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Öykü Çelik...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde reyting rekorlarını kıran başarılı yapımda İsmail, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden sadece birisi olarak sevenlerinin karşısına çıkıyor. Survivor'da yaşadığı sorunla birlikte ne yapacağını bilemez hale gelen İsmail, sevenlerini büyük bir şoka uğrattı.

İletişim ödülünü alarak annesiyle konuşan İsmail, annesinden "Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değil burada hiçbir şey. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" sözlerini duymuştu. Öykü Çelik ise bu konu hakkında ilk kez konuştu.





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