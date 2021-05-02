Survivor Öykü İsmail Hakkında İlk Kez Konuştu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Öykü Çelik...
Tv8 ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Survivor yarışmasından kısa bir süre önce elenen Öykü Çelik, İsmail'in durumu hakkında ilk kez konuştu. Yaptığı açıklamalarla milyonların ağzını açık bırakan Öykü Çelik, empati yaptığını da dile getirdi. Pek, Öykü Çelik konu hakkında ne yorumu yaptı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde reyting rekorlarını kıran başarılı yapımda İsmail, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden sadece birisi olarak sevenlerinin karşısına çıkıyor. Survivor'da yaşadığı sorunla birlikte ne yapacağını bilemez hale gelen İsmail, sevenlerini büyük bir şoka uğrattı.
İletişim ödülünü alarak annesiyle konuşan İsmail, annesinden "Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değil burada hiçbir şey. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" sözlerini duymuştu. Öykü Çelik ise bu konu hakkında ilk kez konuştu.
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02 May 2021 - 15:29 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.