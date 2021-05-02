Haberler Ankara Haberler Ankara
- 02 May 2021 - 15:29 G: 02 May 2021 - 15:57

Survivor Öykü İsmail Hakkında İlk Kez Konuştu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Öykü Çelik...

Tv8 ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Survivor yarışmasından kısa bir süre önce elenen Öykü Çelik, İsmail'in durumu hakkında ilk kez konuştu. Yaptığı açıklamalarla milyonların ağzını açık bırakan Öykü Çelik, empati yaptığını da dile getirdi. Pek, Öykü Çelik konu hakkında ne yorumu yaptı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde reyting rekorlarını kıran başarılı yapımda İsmail, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden sadece birisi olarak sevenlerinin karşısına çıkıyor. Survivor'da yaşadığı sorunla birlikte ne yapacağını bilemez hale gelen İsmail, sevenlerini büyük bir şoka uğrattı. 

İletişim ödülünü alarak annesiyle konuşan İsmail, annesinden "Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değil burada hiçbir şey. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" sözlerini duymuştu. Öykü Çelik ise bu konu hakkında ilk kez konuştu.


Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

02 May 2021 - 15:29 Ankara- Popüler Haber

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Aşk Üçgeni! Aşk Ateşi Yükselirken Kıskançlık ve Kışkırtmalar Aleyna Kalaycaoğlu’ya Çileden Çıkarttı! “Batuhan Ver Kararını Artık!” mask
Survivor’da Aşk Üçgeni! Aşk Ateşi Yükselirken Kıskançlık ve Kışkırtmalar Aleyna Kalaycaoğlu’ya Çileden Çıkarttı! “Batuhan Ver Kararını Artık!”
Survivor İsmail'in Nişanlısı Gamze Acun Ilıcalı'ya Kadar Sıçradı! İsmail'in Açıklaması Olay Üzerine Olay Oldu! Sosyal Medyadan Tepkiler Yağıyor... mask
Survivor İsmail'in Nişanlısı Gamze Acun Ilıcalı'ya Kadar Sıçradı! İsmail'in Açıklaması Olay Üzerine Olay Oldu! Sosyal Medyadan Tepkiler Yağıyor...
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 2 Mayıs 2021 Cuma  Survivor 81. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 2 Mayıs 2021 Cuma  Survivor 81. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor İlayda'nın İtirafları Titretti! 8 Şiddetinde Depreme Neden Olacak Batuhan Açıklaması Sosyal Medyada Yankılandı! Neler Oluyor? mask
Survivor İlayda'nın İtirafları Titretti! 8 Şiddetinde Depreme Neden Olacak Batuhan Açıklaması Sosyal Medyada Yankılandı! Neler Oluyor?
Survivor Yarışmacısından Ağır İtham! Acun Ilıcalı'ya ve Şampiyona İtiraf Üzerine İtiraz Etti! Tüm Halka Duyurdu! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmacısından Ağır İtham! Acun Ilıcalı'ya ve Şampiyona İtiraf Üzerine İtiraz Etti! Tüm Halka Duyurdu! Neler Oluyor?
Survivor İsmail Bitti, Tükendi! Diskalifiye Olmak İçin Acun Ilıcalı’ya Çağrıda Bulundu! Son Konuşması Her Şeyi Bitirdi! mask
Survivor İsmail Bitti, Tükendi! Diskalifiye Olmak İçin Acun Ilıcalı’ya Çağrıda Bulundu! Son Konuşması Her Şeyi Bitirdi!
Survivor İsmail'in Nişanlısı Türkiye'nin Gündeminde! Meğer Annesi... İsmail'in En Yakını Açıkladı; Olaylar Çok Farklı... mask
Survivor İsmail'in Nişanlısı Türkiye'nin Gündeminde! Meğer Annesi... İsmail'in En Yakını Açıkladı; Olaylar Çok Farklı...
Survivor'da Poyraz Tüm Adayı Yerle Bir Etti! Sonunda Çıldırdı, Steven'ın İpini Çekti; Milyonlar Sadece Bakakaldı... mask
Survivor'da Poyraz Tüm Adayı Yerle Bir Etti! Sonunda Çıldırdı, Steven'ın İpini Çekti; Milyonlar Sadece Bakakaldı...
Survivor'da İsmail Diskalifiye Ediliyor! "Uyumsuz" Milyonlar Ayaklandı, "Hırsız" Muamelesi Ortalığı Karıştırdı! mask
Survivor'da İsmail Diskalifiye Ediliyor! "Uyumsuz" Milyonlar Ayaklandı, "Hırsız" Muamelesi Ortalığı Karıştırdı!
Acun Ilıcalı Artık Sabredemeyip, Çıldıracak! Survivor Yayın Arasına Gidebilir, Ekibinden Birinin Yamuk Yaptığı İddia Ediliyor! Masterchef'te de... mask
Acun Ilıcalı Artık Sabredemeyip, Çıldıracak! Survivor Yayın Arasına Gidebilir, Ekibinden Birinin Yamuk Yaptığı İddia Ediliyor! Masterchef'te de...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İbo Show'a Katıldı, Estetikleri Ağızları Açık Bıraktı! Tatlıses Bile Dalga Geçti! Resmen Bambaşka Birine Dönüştü, Görenler Tanıyamadı! mask
İbo Show'a Katıldı, Estetikleri Ağızları Açık Bıraktı! Tatlıses Bile Dalga Geçti! Resmen Bambaşka Birine Dönüştü, Görenler Tanıyamadı!
Seren Serengil 'Yaza Çıkamam' Demişti, Kabus Gibi Görseller Geldi! Hayranları Korkudan Tir Tir Titriyor! "Ne Oldu Sana Seroomm" mask
Seren Serengil 'Yaza Çıkamam' Demişti, Kabus Gibi Görseller Geldi! Hayranları Korkudan Tir Tir Titriyor! "Ne Oldu Sana Seroomm"
Trendyol “Bu Kadarı da Şaka” Dedirtti! BİM Market'i Çileden Çıkarttı! %50’ye Varan İndirimini Başlattı, Uygulama Çökme Noktasına Geldi! mask
Trendyol “Bu Kadarı da Şaka” Dedirtti! BİM Market'i Çileden Çıkarttı! %50’ye Varan İndirimini Başlattı, Uygulama Çökme Noktasına Geldi!
BİM'e, A101 ve ŞOK'a Büyük Meydan Okuma! Trendyol 30 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Gitti! Ucuz Ürün Markette Değil... mask
BİM'e, A101 ve ŞOK'a Büyük Meydan Okuma! Trendyol 30 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Gitti! Ucuz Ürün Markette Değil...
Yasak Elma Dizisinde Şahika Gitti, O İsimler Döndü! Dengeler Giderek Değişiyor, Artık Hasan Ali Son Çıkmazda! mask
Yasak Elma Dizisinde Şahika Gitti, O İsimler Döndü! Dengeler Giderek Değişiyor, Artık Hasan Ali Son Çıkmazda!
Survivor’da Aşk Üçgeni! Aşk Ateşi Yükselirken Kıskançlık ve Kışkırtmalar Aleyna Kalaycaoğlu’ya Çileden Çıkarttı! “Batuhan Ver Kararını Artık!” mask
Survivor’da Aşk Üçgeni! Aşk Ateşi Yükselirken Kıskançlık ve Kışkırtmalar Aleyna Kalaycaoğlu’ya Çileden Çıkarttı! “Batuhan Ver Kararını Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL