Esra Erol'da Bir Aile Kahrolup Gitti! Baba Canlı Yayında Stüdyoyu İnim İnim İnletti! 11 ve 13 Yaşındaki Çocuklar...

Eşinin başka bir adama kaçtığını gözleri dolarak anlatan Yaşar Bey'in açıklamaları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Esra Erol bile açıklamalar karşısında ne diyeceğini bilemez hale geldi. Bunun üzerine iddiaların odağındaki Ayşe Hanım stüdyoya davet edildi, olanlar oldu. İşte tüm detaylar...

Canlı yayına katılan Ayşe Hanım ise eşinin kendisinden şüphelendiğini bu yüzden başka adamla kaçtığını dile getirdi. Stüdyoda gergin anlar yaşanırken canlı yayına Yaşar Bey'in annesi bağladı ve çocukları hakkında konuştu.



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