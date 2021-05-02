Esra Erol'da Bir Aile Kahrolup Gitti! Baba Canlı Yayında Stüdyoyu İnim İnim İnletti! 11 ve 13 Yaşındaki Çocuklar...
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da yaşanılanlar seyirciyi ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Canlı yayına eşinin başka adamla kaçtığını iddia ederek katılan Yaşar Bey tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir ailenin kahrolup gittiği anlarda babanın sözleri ise stüdyoyu inim inim inletti. Canlı yayına bağlanan babaanne ise 11 ve 13 yaşındaki çocuklar hakkında şok sözlerini dile getirdi.
Eşinin başka bir adama kaçtığını gözleri dolarak anlatan Yaşar Bey'in açıklamaları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Esra Erol bile açıklamalar karşısında ne diyeceğini bilemez hale geldi. Bunun üzerine iddiaların odağındaki Ayşe Hanım stüdyoya davet edildi, olanlar oldu. İşte tüm detaylar...
Canlı yayına katılan Ayşe Hanım ise eşinin kendisinden şüphelendiğini bu yüzden başka adamla kaçtığını dile getirdi. Stüdyoda gergin anlar yaşanırken canlı yayına Yaşar Bey'in annesi bağladı ve çocukları hakkında konuştu.
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02 May 2021 - 15:58 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.