Sefirin Kızı Sancar'dan Şok İtiraf! Aldığı Ücret Hakkında İlk Kez Konuştu! Meğer Perde Arkasında Bambaşka Biriymiş! Açıklamaları Sosyal Medyayı Salladı! Neler Oluyor?

Sancar karakterinden oldukça farklı olduğu anlaşılan Engin Akyürek, ayşe Arman'la uzun bir süre sonra ilk kez röportaj yaptı. Sadece Türkiye'den değil aynı zamanda dünyadan hayranları bulunan Engin Akyürek, perde arkasında nasıl biri olduğunu ilk kez açıkladı.

Ayşe Arman tarafından yöneltilen; "• Hayatının kırılma noktalarından biri Türkiye’nin Yıldızları yarışması. Birinci oldun. Sonra da peş peşe hep çok iyi projelerde rol aldın. Hepsi uzun soluklu oldu. Projeleri seçerken nelere dikkat ediyorsun?" sorusuna çok içten bir şekilde cevap veren Engin Akyürek bilinmeyenlerini anlattı.



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