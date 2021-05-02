Sefirin Kızı Sancar'dan Şok İtiraf! Aldığı Ücret Hakkında İlk Kez Konuştu! Meğer Perde Arkasında Bambaşka Biriymiş! Açıklamaları Sosyal Medyayı Salladı! Neler Oluyor?
STAR TV ekranlarına kısa bir süre sonra veda edecek olan Sefirin Kızı dizisinde yer alan Engin Akyürek, Sancar karakterine hayat veriyor. Her bölümde sevenlerinden tam puan alan Engin Akyürek; Ayşe Arman'la yapmış olduğu sohbette çok özel açıklamalara değindi. Aldığı ücret hakkında da açıklama yapan Akyürek, sevenlerinin gönlünde taht kurdu.
Sancar karakterinden oldukça farklı olduğu anlaşılan Engin Akyürek, ayşe Arman'la uzun bir süre sonra ilk kez röportaj yaptı. Sadece Türkiye'den değil aynı zamanda dünyadan hayranları bulunan Engin Akyürek, perde arkasında nasıl biri olduğunu ilk kez açıkladı.
Ayşe Arman tarafından yöneltilen; "• Hayatının kırılma noktalarından biri Türkiye’nin Yıldızları yarışması. Birinci oldun. Sonra da peş peşe hep çok iyi projelerde rol aldın. Hepsi uzun soluklu oldu. Projeleri seçerken nelere dikkat ediyorsun?" sorusuna çok içten bir şekilde cevap veren Engin Akyürek bilinmeyenlerini anlattı.
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02 May 2021 - 16:29 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.