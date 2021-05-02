Esra Erol Hakkında Skandal Gerçek! Duyanlar, Görenler Şaşıp Kalıyor! İnanması Güç Ama Meğer Esra Erol...

Esra Erol'da programında ailevi sorunlardan kayıplara kadar birçok konuyu ele alan başarılı sunucu, yapmış olduğu sosyal yardımlarla da dikkatleri üzerine topluyor. Müge Anlı'dan sonra ekranlara gelen başarılı yapım reytinglerde ise büyük bir başarı elde ediyor. Müge Anlı ile reyting yarışında Müge Anlı'yı geçen program Esra Erol'da, dikkatleri de üzerine topluyor.

Programın sunuculuğunu üstlenen Esra Erol'un özel hayatı ise hayranları tarafından sık sık gündeme gelen konulardan biri oluyor. Ne zaman evlilik yaptığı, eşiyle nasıl tanıştığı, çocuklarının olup olmadığı gibi özel hayatı ilgilendiren sorularla kısa süre önce gündeme gelen Esra Erol hakkında ortaya çıkan gerçek ağızları açık bıraktı.



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