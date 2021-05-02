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- 02 May 2021 - 16:58 G: 02 May 2021 - 17:30

Esra Erol Hakkında Skandal Gerçek! Duyanlar, Görenler Şaşıp Kalıyor! İnanması Güç Ama Meğer Esra Erol...

ATV ekranlarının fenomen programlarından biri olan Esra Erol'da da sunuculuk yapan Esra Erol hakkında ortaya çıkan skandal gerçek ağızların açık kalmasına neden oldu. Duyanların ve görenlerin şaşıp kaldığı bu olayda özellikle Esra Erol hayranları "Yok artık" yorumlarını dile getirdiler. İnanması güç ama meğer Esra Erol...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esra Erol'da programında ailevi sorunlardan kayıplara kadar birçok konuyu ele alan başarılı sunucu, yapmış olduğu sosyal yardımlarla da dikkatleri üzerine topluyor. Müge Anlı'dan sonra ekranlara gelen başarılı yapım reytinglerde ise büyük bir başarı elde ediyor. Müge Anlı ile reyting yarışında Müge Anlı'yı geçen program Esra Erol'da, dikkatleri de üzerine topluyor. 

Programın sunuculuğunu üstlenen Esra Erol'un özel hayatı ise hayranları tarafından sık sık gündeme gelen konulardan biri oluyor. Ne zaman evlilik yaptığı, eşiyle nasıl tanıştığı, çocuklarının olup olmadığı gibi özel hayatı ilgilendiren sorularla kısa süre önce gündeme gelen Esra Erol hakkında ortaya çıkan gerçek ağızları açık bıraktı.

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02 May 2021 - 16:58 Ankara- Popüler Haber

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