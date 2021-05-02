Hande Erçel'den İmaj Değişikliği! Bambaşka Birine Dönüştü, Kimse Onun Hande Olduğuna İnanmıyor! Öyle Bir Hale Büründü Ki...
Sen Çal Kapımı dizisinin başrolünde yer alan Hande Erçel'den imaj değişikliği! Sosyal medya resmen ikiye bölündü. Kimi çok beğendiğini dile getirdi kimi ise yakışmadığını... Bazı takipçileri ise Hande Erçel olduğuna birkaç kez baktıktan sonra anladığını dile getiren yorumlar yaptı.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Hande Erçel, kısa bir süre önce Sen Çal Kapımı dizisinde rol arkadaşı olan Kerem Bürsin'le birlikte Maldivler tatiline gitmişti. İsimleri sık sık aşk dedikodularına karışan ikiliden ise cevap niteliğinde paylaşımlar gelmişti. Sevilen oyuncuların aynı anda attıkları bu paylaşımlar ise yeni bir aşkın başladığını resmen gösterdi.
Maldivlerden paylaşım yapan iki isim daha sonra ise çıkan aşk dedikoduları hakkında herhangi bir açıklama yapmadılar. Hayranları ise gelen bu aşk fotoğrafları karşısında mest olmuşlardı. Peki, Hande Erçel nasıl bir imaj değişikliği yaptı?
Devamını Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>
02 May 2021 - 17:29 Ankara- Popüler Haber
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.