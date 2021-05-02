Hande Erçel'den İmaj Değişikliği! Bambaşka Birine Dönüştü, Kimse Onun Hande Olduğuna İnanmıyor! Öyle Bir Hale Büründü Ki...

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Hande Erçel, kısa bir süre önce Sen Çal Kapımı dizisinde rol arkadaşı olan Kerem Bürsin'le birlikte Maldivler tatiline gitmişti. İsimleri sık sık aşk dedikodularına karışan ikiliden ise cevap niteliğinde paylaşımlar gelmişti. Sevilen oyuncuların aynı anda attıkları bu paylaşımlar ise yeni bir aşkın başladığını resmen gösterdi.

Maldivlerden paylaşım yapan iki isim daha sonra ise çıkan aşk dedikoduları hakkında herhangi bir açıklama yapmadılar. Hayranları ise gelen bu aşk fotoğrafları karşısında mest olmuşlardı. Peki, Hande Erçel nasıl bir imaj değişikliği yaptı?



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