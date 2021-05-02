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- 02 May 2021 - 17:59 G: 02 May 2021 - 18:45

Demet Özdemir Çileden Çıkardı! Oğuzhan Koç'la Öyle Bir Dalga Geçti Ki, Hayranları Şok İçinde Kaldı! "İşte Geliyor..."

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu olan Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç'u çileden çıkarttı. Güzel oyuncunun Oğuzhan Koç'la dalga geçtiği anları sosyal medyada paylaşması ise hayranlarını şok içerisinde bıraktı. Peki, Demet Özdemir neden sevgilisi Oğuzhan Koç ile dalga geçti? İşte merak edilen diğer tüm detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal medya hesabından sempatik ve sevecen paylaşımlar yapan Demet Özdemir, milyonlarca hayranın kalbinde taht kurmuş şekilde. Güzelliğinin yanında zeki biri olduğunu da yaptığı esprilerle gösteren Demet Özdemir bazen kötü esprilerde yapabiliyor. 

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız isimli kitabındaki bir romandan harekete geçirilen başarılı dizide her bölüm seyirci farklı bir duygu yaşıyor. Sevilerek izlenen dizinin başrolünde yer alan Demet Özdemir ise yılın ilk zamanlardın da Oğuzhan Koç ile sevgili olduğunu duyurmuştu.

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02 May 2021 - 17:59 Ankara- Popüler Haber

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