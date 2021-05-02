Demet Özdemir Çileden Çıkardı! Oğuzhan Koç'la Öyle Bir Dalga Geçti Ki, Hayranları Şok İçinde Kaldı! "İşte Geliyor..."

Sosyal medya hesabından sempatik ve sevecen paylaşımlar yapan Demet Özdemir, milyonlarca hayranın kalbinde taht kurmuş şekilde. Güzelliğinin yanında zeki biri olduğunu da yaptığı esprilerle gösteren Demet Özdemir bazen kötü esprilerde yapabiliyor.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız isimli kitabındaki bir romandan harekete geçirilen başarılı dizide her bölüm seyirci farklı bir duygu yaşıyor. Sevilerek izlenen dizinin başrolünde yer alan Demet Özdemir ise yılın ilk zamanlardın da Oğuzhan Koç ile sevgili olduğunu duyurmuştu.



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