Survivor'da Yarışmacıların Ruhu Duymuyor Ama Acun Ilıcalı Kararını Verdi! İki Takım Arasında İpler Gerilecek! Tek Bir Şart Var...

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmada iki takım arasındaki ipleri gerecek bir gelişme daha yaşandı. Son bölümde ise Acun Ilıcalı; yarışmacıların bilmediği ve gerçekten mühim bir konu hakkında bilgi vereceğini bölüm arasında dile getirdi. Reklama girilmesiyle birlikte canlı yayın açacağını ifade eden Acun Ilıcalı dikkatleri üzerine topladı.

Survivor yarışmacının reklama girmesiyle birlikte Acun Ilıcalı, Instagram üzerinden bir canlı yayın açtı. Açtığı canlı yayın ise kısa sürede bir milyonu aşkın izlenme aldı. Çok kısa bir canlı yayın olmasına rağmen milyonlarca kişinin Acun Ilıcalı'nın ne diyeceğini merak etmesi dikkatleri üzerine topladı. Peki Acun Ilıcalı ne açıklamasını yaptı?



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