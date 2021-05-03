Survivor'da Yarışmacıların Ruhu Duymuyor Ama Acun Ilıcalı Kararını Verdi! İki Takım Arasında İpler Gerilecek! Tek Bir Şart Var...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da kritik noktaya gelindi. Her bölüm seyircisinin kalp ritmini bozan yarışmada yarışmacıların ruhunun bile duymadığı bir karar Acun Ilıcalı tarafından verildi. Kısa bir süre önce Dominik adasından bir canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, konu hakkında düşüncelerini de dile getirdi.
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmada iki takım arasındaki ipleri gerecek bir gelişme daha yaşandı. Son bölümde ise Acun Ilıcalı; yarışmacıların bilmediği ve gerçekten mühim bir konu hakkında bilgi vereceğini bölüm arasında dile getirdi. Reklama girilmesiyle birlikte canlı yayın açacağını ifade eden Acun Ilıcalı dikkatleri üzerine topladı.
Survivor yarışmacının reklama girmesiyle birlikte Acun Ilıcalı, Instagram üzerinden bir canlı yayın açtı. Açtığı canlı yayın ise kısa sürede bir milyonu aşkın izlenme aldı. Çok kısa bir canlı yayın olmasına rağmen milyonlarca kişinin Acun Ilıcalı'nın ne diyeceğini merak etmesi dikkatleri üzerine topladı. Peki Acun Ilıcalı ne açıklamasını yaptı?
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03 May 2021 - 10:05 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.