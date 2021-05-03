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- 03 May 2021 - 10:05 G: 03 May 2021 - 10:46

Survivor'da Yarışmacıların Ruhu Duymuyor Ama Acun Ilıcalı Kararını Verdi! İki Takım Arasında İpler Gerilecek! Tek Bir Şart Var...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da kritik noktaya gelindi. Her bölüm seyircisinin kalp ritmini bozan yarışmada yarışmacıların ruhunun bile duymadığı bir karar Acun Ilıcalı tarafından verildi. Kısa bir süre önce Dominik adasından bir canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, konu hakkında düşüncelerini de dile getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmada iki takım arasındaki ipleri gerecek bir gelişme daha yaşandı. Son bölümde ise Acun Ilıcalı; yarışmacıların bilmediği ve gerçekten mühim bir konu hakkında bilgi vereceğini bölüm arasında dile getirdi. Reklama girilmesiyle birlikte canlı yayın açacağını ifade eden Acun Ilıcalı dikkatleri üzerine topladı. 

Survivor yarışmacının reklama girmesiyle birlikte Acun Ilıcalı, Instagram üzerinden bir canlı yayın açtı. Açtığı canlı yayın ise kısa sürede bir milyonu aşkın izlenme aldı. Çok kısa bir canlı yayın olmasına rağmen milyonlarca kişinin Acun Ilıcalı'nın ne diyeceğini merak etmesi dikkatleri üzerine topladı. Peki Acun Ilıcalı ne açıklamasını yaptı?

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03 May 2021 - 10:05 Ankara- Popüler Haber

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