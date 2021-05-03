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- 03 May 2021 - 10:37 G: 03 May 2021 - 11:26

Çukur Dizisinde Kıyamet Kopacak! Finale Sayılı Günler Kalmışken, Tüm Cesetler Ortaya Çıkıyor! Vartolu İçin Film Koptu!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur dizisinin yeni bölümüne ait fragman yayınlandı. Fragmanda ise kıyametin kopacağı resmen görüntülendi. Finaline kısa bir süre kalmışken cesetlerinde ortaya çıkacağı yayınlanan fragmanla birlikte ortaya çıktı. Vartolu'nun Amca'nın gerçek yüzünü görmesi ise çileden çıkmasına neden oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Çukur dizisinin Mayıs ayının sonunda final yapacağı biliniyor. Bu da yaklaşık olarak 3 ya da 4 bölümünün kaldığını gösteriyor. 

Yayınlanan son bölümde ise Emmi, Amca tarafından vurularak öldürülmüştü. Silahın patladığını duyan Yamaç ise Emmi'nin öldürüldüğü yere doğru koşmuştu. Emmi'nin son sözü Yamaç'a ise "Çukur sana emanet" sözlerini dile getirmişti. Yeni bölümde Emmi'nin cenaze töreni ekranlara gelecek.

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03 May 2021 - 10:37 Ankara- Popüler Haber

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