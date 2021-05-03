Çukur Dizisinde Kıyamet Kopacak! Finale Sayılı Günler Kalmışken, Tüm Cesetler Ortaya Çıkıyor! Vartolu İçin Film Koptu!
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur dizisinin yeni bölümüne ait fragman yayınlandı. Fragmanda ise kıyametin kopacağı resmen görüntülendi. Finaline kısa bir süre kalmışken cesetlerinde ortaya çıkacağı yayınlanan fragmanla birlikte ortaya çıktı. Vartolu'nun Amca'nın gerçek yüzünü görmesi ise çileden çıkmasına neden oldu.
Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Çukur dizisinin Mayıs ayının sonunda final yapacağı biliniyor. Bu da yaklaşık olarak 3 ya da 4 bölümünün kaldığını gösteriyor.
Yayınlanan son bölümde ise Emmi, Amca tarafından vurularak öldürülmüştü. Silahın patladığını duyan Yamaç ise Emmi'nin öldürüldüğü yere doğru koşmuştu. Emmi'nin son sözü Yamaç'a ise "Çukur sana emanet" sözlerini dile getirmişti. Yeni bölümde Emmi'nin cenaze töreni ekranlara gelecek.
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03 May 2021 - 10:37 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.