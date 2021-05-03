Çukur Dizisinde Kıyamet Kopacak! Finale Sayılı Günler Kalmışken, Tüm Cesetler Ortaya Çıkıyor! Vartolu İçin Film Koptu!

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Çukur dizisinin Mayıs ayının sonunda final yapacağı biliniyor. Bu da yaklaşık olarak 3 ya da 4 bölümünün kaldığını gösteriyor.

Yayınlanan son bölümde ise Emmi, Amca tarafından vurularak öldürülmüştü. Silahın patladığını duyan Yamaç ise Emmi'nin öldürüldüğü yere doğru koşmuştu. Emmi'nin son sözü Yamaç'a ise "Çukur sana emanet" sözlerini dile getirmişti. Yeni bölümde Emmi'nin cenaze töreni ekranlara gelecek.



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