Sefirin Kızı Dizisine Acı Veda! Tüm Oyuncular Karakterlerine Vedasını Etti! Tuba Büyüküstün İçin İşler Çok Farklı…
STAR TV ekranlarının başarılı yapımlarından biri olan Sefirin Kızı dizisinin setinde çekimler durduruldu çünkü final bölümü çekildi. 52. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde neler olacağı merakla bekleniyorken Mavi karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün için işler kolay olmadı. O paylaşımıyla bu durumu resmen dile getirdi.
Neslihan Atagül ve Engin Akyürek ikilinin hayat verdikleri Nare ve Sancar'ın aşk hikayesi seyirciler tarafından çok beğenilmişti. Pandemiden dolayı çekimlere kısa bir ara verilmişti fakat aradan sonra reytinglerinde istenilenden daha düşük olduğu görülmüştü. Hikayeye heyecan katmak isteyen senaristler ise her yolu denemiş fakat hazin sondan kaçamamışlardı.
Pazartesi akşamının yıldız dizinin reytinglerindeki bu düşüşün temel sebebi ise seyircilerinin farklı yapımlara yönelmesinden kaynaklanmıştı. Sosyal medyada etkileşimi çok almasına rağmen dizinin yeni bölümlerindeki reytingler bir türlü rayına oturmamıştı. Birde üzerine Neslihan Atagül'ün sağlık sorunlarından dolayı diziye veda etmesi seyirciye büyük bir şok olmuştu.
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03 May 2021 - 11:18 Ankara- Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.