Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 May 2021 - 11:18 G: 03 May 2021 - 11:45

Sefirin Kızı Dizisine Acı Veda! Tüm Oyuncular Karakterlerine Vedasını Etti! Tuba Büyüküstün İçin İşler Çok Farklı…

STAR TV ekranlarının başarılı yapımlarından biri olan Sefirin Kızı dizisinin setinde çekimler durduruldu çünkü final bölümü çekildi. 52. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde neler olacağı merakla bekleniyorken Mavi karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün için işler kolay olmadı. O paylaşımıyla bu durumu resmen dile getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Neslihan Atagül ve Engin Akyürek ikilinin hayat verdikleri Nare ve Sancar'ın aşk hikayesi seyirciler tarafından çok beğenilmişti. Pandemiden dolayı çekimlere kısa bir ara verilmişti fakat aradan sonra reytinglerinde istenilenden daha düşük olduğu görülmüştü. Hikayeye heyecan katmak isteyen senaristler ise her yolu denemiş fakat hazin sondan kaçamamışlardı. 

Pazartesi akşamının yıldız dizinin reytinglerindeki bu düşüşün temel sebebi ise seyircilerinin farklı yapımlara yönelmesinden kaynaklanmıştı. Sosyal medyada etkileşimi çok almasına rağmen dizinin yeni bölümlerindeki reytingler bir türlü rayına oturmamıştı. Birde üzerine Neslihan Atagül'ün sağlık sorunlarından dolayı diziye veda etmesi seyirciye büyük bir şok olmuştu.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

03 May 2021 - 11:18 Ankara- Popüler Haber

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çukur Dizisinde Kıyamet Kopacak! Finale Sayılı Günler Kalmışken, Tüm Cesetler Ortaya Çıkıyor! Vartolu İçin Film Koptu! mask
Çukur Dizisinde Kıyamet Kopacak! Finale Sayılı Günler Kalmışken, Tüm Cesetler Ortaya Çıkıyor! Vartolu İçin Film Koptu!
Hande Erçel Bu Kez Piyasadan Resmen Silinecek! Fahriye Evcen Son Kozunu Öyle Bir Oynadı ki; Burak Özçivit Çok Kıskanacak... Erçel Devri Kapanıyor! mask
Hande Erçel Bu Kez Piyasadan Resmen Silinecek! Fahriye Evcen Son Kozunu Öyle Bir Oynadı ki; Burak Özçivit Çok Kıskanacak... Erçel Devri Kapanıyor!
Yasak Elma Dizisinde Şahika Gitti, O İsimler Döndü! Dengeler Giderek Değişiyor, Artık Hasan Ali Son Çıkmazda! mask
Yasak Elma Dizisinde Şahika Gitti, O İsimler Döndü! Dengeler Giderek Değişiyor, Artık Hasan Ali Son Çıkmazda!
Sadakatsiz Dizisinde Ortalığı Ayağa Kaldıracak Tokat! Gönül Çileden Çıktı, Derin'e Hayatının Dayağını Attı! "İçimizin Yağı Eridi!" mask
Sadakatsiz Dizisinde Ortalığı Ayağa Kaldıracak Tokat! Gönül Çileden Çıktı, Derin'e Hayatının Dayağını Attı! "İçimizin Yağı Eridi!"
Bir Zamanlar Çukurova Setinde Hakaret Üzerine Hakaret! Soluğu Mahkemede Aldı, Rol Arkadaşını Şikayet Etti! Set Durduruldu, Yeni Bölüm Gelmeyebilir! mask
Bir Zamanlar Çukurova Setinde Hakaret Üzerine Hakaret! Soluğu Mahkemede Aldı, Rol Arkadaşını Şikayet Etti! Set Durduruldu, Yeni Bölüm Gelmeyebilir!
Savaşçı Dizisini Tamer Karadağlı İnim İnim İnletti! FOX TV İlk Kez Böyle Bir Olaya Şahit Oluyor! Tüyler Ürperdi, Neler Oldu Neler... mask
Savaşçı Dizisini Tamer Karadağlı İnim İnim İnletti! FOX TV İlk Kez Böyle Bir Olaya Şahit Oluyor! Tüyler Ürperdi, Neler Oldu Neler...
Çukur Dizisinde Karaca'ya Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Vartolu Şimdi Delirecek! Amca'nın Sonu Geldi, Ayvayı Yedi! mask
Çukur Dizisinde Karaca'ya Ne Olduğu Ortaya Çıktı! Vartolu Şimdi Delirecek! Amca'nın Sonu Geldi, Ayvayı Yedi!
Masumlar Apartmanı Dizisi Tarihe Karışıyor! Final Tarihi Açıklandı, Milyonlar Çılgına Döndü! Sadece Bir Kaç Bölüm Sonra... mask
Masumlar Apartmanı Dizisi Tarihe Karışıyor! Final Tarihi Açıklandı, Milyonlar Çılgına Döndü! Sadece Bir Kaç Bölüm Sonra...
Maraşlı'nın İpi Kesildi! ATV'den Gelen Bu Karar Şok Etkisi Yarattı! Durum Sanılandan Çok Daha Vahim! Neler Oluyor? mask
Maraşlı'nın İpi Kesildi! ATV'den Gelen Bu Karar Şok Etkisi Yarattı! Durum Sanılandan Çok Daha Vahim! Neler Oluyor?
Çukur Dizisinde Yamaç Köşeye Sıkıştı! Bu Hafta Vartolu Ölümü Tadacak! Ortalık Fena Karışacak! Kulkan Bile İşin İçinde... mask
Çukur Dizisinde Yamaç Köşeye Sıkıştı! Bu Hafta Vartolu Ölümü Tadacak! Ortalık Fena Karışacak! Kulkan Bile İşin İçinde...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çukur Dizisinde Kıyamet Kopacak! Finale Sayılı Günler Kalmışken, Tüm Cesetler Ortaya Çıkıyor! Vartolu İçin Film Koptu! mask
Çukur Dizisinde Kıyamet Kopacak! Finale Sayılı Günler Kalmışken, Tüm Cesetler Ortaya Çıkıyor! Vartolu İçin Film Koptu!
Survivor'da Yarışmacıların Ruhu Duymuyor Ama Acun Ilıcalı Kararını Verdi! İki Takım Arasında İpler Gerilecek! Tek Bir Şart Var... mask
Survivor'da Yarışmacıların Ruhu Duymuyor Ama Acun Ilıcalı Kararını Verdi! İki Takım Arasında İpler Gerilecek! Tek Bir Şart Var...
Deniz Salyası Balıkçıları Zarara Uğrattı! Avlanma Yapamıyorlar! mask
Deniz Salyası Balıkçıları Zarara Uğrattı! Avlanma Yapamıyorlar!
Hindistan'da Sokaklarda Ölümler Gerçekleşiyor! Vaka Sayısı 20 Milyon'a yaklaştı! mask
Hindistan'da Sokaklarda Ölümler Gerçekleşiyor! Vaka Sayısı 20 Milyon'a yaklaştı!
Türkçülük Gününde Malezya'dan Anlamlı Hareket! Uygur Türklerine Dikkat Çekmek İçin Uygur Ekmeği Dağıttılar! mask
Türkçülük Gününde Malezya'dan Anlamlı Hareket! Uygur Türklerine Dikkat Çekmek İçin Uygur Ekmeği Dağıttılar!
İstanbul Şaşırttı! İşte 'Tam Kapanma' Sakinliği!" mask
İstanbul Şaşırttı! İşte 'Tam Kapanma' Sakinliği!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL