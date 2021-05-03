Sefirin Kızı Dizisine Acı Veda! Tüm Oyuncular Karakterlerine Vedasını Etti! Tuba Büyüküstün İçin İşler Çok Farklı…

Neslihan Atagül ve Engin Akyürek ikilinin hayat verdikleri Nare ve Sancar'ın aşk hikayesi seyirciler tarafından çok beğenilmişti. Pandemiden dolayı çekimlere kısa bir ara verilmişti fakat aradan sonra reytinglerinde istenilenden daha düşük olduğu görülmüştü. Hikayeye heyecan katmak isteyen senaristler ise her yolu denemiş fakat hazin sondan kaçamamışlardı.

Pazartesi akşamının yıldız dizinin reytinglerindeki bu düşüşün temel sebebi ise seyircilerinin farklı yapımlara yönelmesinden kaynaklanmıştı. Sosyal medyada etkileşimi çok almasına rağmen dizinin yeni bölümlerindeki reytingler bir türlü rayına oturmamıştı. Birde üzerine Neslihan Atagül'ün sağlık sorunlarından dolayı diziye veda etmesi seyirciye büyük bir şok olmuştu.



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