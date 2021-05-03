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03 May 2021 - 14:20

Sağlık Bakanı 'Test Sayısı' İddiasına İlişkin Açıklama Yaptı! İşte Konuşmasından Satır Başları!

Son günlerde yayınlanan günlük tablo ile birlikte yapılan test sayılarında ki düşüş dikkat çekmiş ve bir çok kesim tarafından test sayılarının azlığı sebebiyle bu düşüşün yaşandığı dillendirilmişti. Bu konu ile ilgili Sağlık Bakanından açıklama geldi. İşte satır başları.