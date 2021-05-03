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- 03 May 2021 - 14:20 G: 03 May 2021 - 14:36

Sağlık Bakanı 'Test Sayısı' İddiasına İlişkin Açıklama Yaptı! İşte Konuşmasından Satır Başları!

Son günlerde yayınlanan günlük tablo ile birlikte yapılan test sayılarında ki düşüş dikkat çekmiş ve bir çok kesim tarafından test sayılarının azlığı sebebiyle bu düşüşün yaşandığı dillendirilmişti. Bu konu ile ilgili Sağlık Bakanından açıklama geldi. İşte satır başları.

Ali Kurt
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumda."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz."

03 May 2021 - 14:20 AA Edirne- Gündem

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