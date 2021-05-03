Survivor İsmail'in Kavga Sebebi Ortaya Çıktı! Görüşmeleri Olay Oldu! İsmail'e Binlerce Tepki Geliyor! "Yazık O Kıza!"
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'un son zamanlarda konuştuğu tek bir konu var; İsmail ve Gamze! Kavgalarıyla gündeme gelen ikilinin dikkatleri üzerine çekmişti. Acun Ilıcalı'nın ısrarlarıyla Gamze ile konuşan İsmail'e ise verdiği tepkilerden dolayı binlerce tepki geldi.
Acun Ilıcalı, "Ben senin bir abinim ve o kız beni aradı konuşmak istedi. Benim senden ricam Gamze ile iletişime geçmen. Tek taraflı dinlemekle bu iş olmaz" sözlerini dile getirmişti. İsmail ise dün yayınlanan bölümde Gamze ile konuştu. Peki, ne olmuştu?
Ödülü kazandıktan hemen sonra annesiyle bir konuşma yapan Balaban, "Oğlum, burası senin bıraktığın gibi bir yer değil. Beni burada 4 aydır öldürdüler. Senin bıraktığın gibi değilmiş bu kız. Yılan çıktı hepsi ölümlerden döndüm ben. Sakın orada o kızın adını anma. Biz nişanı attık" sözlerini dile getirmesi şok etkisi yaratmıştı.
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03 May 2021 - 14:56 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.